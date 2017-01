Protestan contra el alza de gasolina en Congreso de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.-

Un grupo de ciudadanos se manifestó en contra del alza al precio de la gasolina en el Congreso del Estado, donde después fueron recibidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política, y líder de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos García González.

A las 10:00 horas se reunieron los manifestantes en el acceso principal al edificio del Congreso, donde de forma pacífica mostraron mantas y cartulinas con la leyenda “¡No al gasolinazo!”.

Luego de unos minutos, en representación de sus compañeros Aníbal Martínez González y María Jaramillo Alanís, fueron invitados a dialogar con el líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos García González.

Mientras se llevó a cabo el diálogo el resto de los manifestantes gritó algunas consignas e invitó al legislador (y ex presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional), Rafael González Benavides, para que se uniera a su causa, pero el diputado local no quiso detenerse con las personas que protestaban.

El diputado Carlos García salió de las oficinas a escuchar los planteamientos de los manifestantes y les fijo su postura:

“La fracción parlamentaria de Acción Nacional vamos a presentar un exhorto para al ejecutivo federal, para que reconsidere la cuota fija por litro, porque ahí está el meollo del asunto. Mientras el gobierno federal a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no baje esa cuota por litro, en realidad no vamos a ver que baje el precio de la gasolina y el diesel”, explicó.

Afirmó que entendían el sentido de urgencia, “sabemos que si no lo hacemos de inmediato vamos a ver una inflación muy preocupante para este mes de Enero y luego se va a venir una escalada de aumento de precios”.

El legislador panista aclaró que, “no puedo hablar en este momento como presidente del Congreso, les pido una disculpa, pero si les puedo hablar como coordinador de la bancada del PAN; en la diputación permanente somos cuatro y aquí estamos todos”.

Dijo que habló también con otro diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que se va a sumar a la propuesta, “y con todo respeto a mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, si ellos quieren suscribir este punto de acuerdo, adelante, nosotros no los vamos a detener, pero no los podemos obligar”.

Afirmó que hubo mucha insensibilidad de parte del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, “porque no podemos comprender, nadie, cómo no pueden recapacitar, cómo no pueden bajar ese costo”.