‘Dolorosa, difícil e inevitable’, decisión de aumentar gasolina.

Reynosa, Tam.-

A través de un mensaje en vivo en donde se dirigió a la nación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto habló sobre el aumento aplicado al costo de los combustibles.

Luego de anunciar cambios en su gabinete, tras la renuncia de Claudia Ruiz Massieu a la Secretaría de Relaciones Exteriores y asumiera Luis Videgaray Castro; mientras que María Cristina García Cepeda, reemplazará a Rafael Tovar y de Teresa en la Secretaría de Cultura, el presidente dijo comprender la molestia y el enojo que existe entre los ciudadanos ante la aplicación de la medida.

Añadió que no es para el gobierno una decisión fácil y que no es el deseo del presidente tomarla, pero que, de no hacerlo, sería más doloroso y con mayores consecuencias.

Explicó que el ajuste no es el resultado de la Reforma Energética ni Hacendaria, ni es para lograr mayor recaudación de impuestos, sino que se debe al aumento en los precios internacionales.

“El costo de no hacerlo para nuestro desarrollo económico sería mayor”, justificó el mandatario.

El presidente dijo que, se trabajará en promover medidas de ayuda a los sectores más vulnerables de la población y destacó que, “todos debemos asumir el reto de este ajuste para salir adelante”