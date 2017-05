Buscan autoridades y legisladores que repatriación cumpla con la Ley

Reynosa, Tam.-

“Ha sido una Mesa de Trabajo muy fructífera”; aseguró la alcaldesa Maki Ortiz después de la clausura de la “Mesa de Diálogo para una Repatriación Digna, Segura y Ordenada por la Frontera de Reynosa, Tamaulipas”, convocada por la diputada federal María Esther Camargo Félix y en la cual participaron representantes de los tres niveles de gobierno.

La reunión tuvo como objetivo lograr que las instancias que participan en el proceso de repatriación de connacionales por esta frontera, conozcan los procedimientos contemplados dentro de los Acuerdos Locales de Repatriación digna, segura y ordenada, establecidos entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Nos vamos a seguir juntando una vez que terminemos este cuestionario”, dijo Maki Ortiz a representantes de medios de comunicación y agregó que la participación de todos los involucrados y los datos aportados por cada parte facilitarán a la diputada María Esther y otros legisladores, conocer las necesidades en este renglón y que en el nuevo presupuesto se integre el déficit para que se le de solución.

Participaron:

Guillermo Ordorica Robles cónsul titular de México en McAllen, Texas; Lic. Seguismundo Doguim Martínez, delegado federal del INM en Tamaulipas; Lic. Inocencio Almazán Monrroy, delegado local de INM en Reynosa, Tamaulipas; Lic. José Martín Carmona Flores, director del Instituto Tamaulipeco del Migrante; C. Ricardo Calderón Macías, delegado regional del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes; Lic. Carlos Peña Ortiz, presidente del Patronato del Sistema DIF Reynosa; Lic. José Guadalupe Villegas García, coordinador del CAMEF; Lic. Tita Ernestina Carmona Ariceaga, procuradora de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos; Lic. Hugo Ramírez Treviño, secretario técnico del R. Ayuntamiento de Reynosa; C. María Nidelvia Ávila Basulto, directora de la Casa del Migrante Reynosa Nuestra Señora de Guadalupe; C. Héctor Silva Sandoval, responsable de la Casa del Migrante Senda de vida; Lic. José Luis Godina Villanueva, coordinador de la Unidad Regional del Servicio Nacional del Empleo; representantes de la Policía Estatal de Tamaulipas; representantes de la Policía Federal; Lic. José Alfonso Peña Rodríguez, 7mo. regidor, Comisión de Gobierno y Seguridad Pública; Lic. María Elena Blanco Chávez,10mo. regidor, Comisión de Derechos Humanos.