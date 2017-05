Solicita que se realice obra vial y biciplan

Monterrey, NL.-

El Congreso de Nuevo León, acordó enviar un exhorto al Secretario de Infraestructura Jesús Humberto Torres Padilla, para que desarrolle un proyecto de adecuación vial, sobre las avenidas Miguel Alemán, Rómulo Garza y Acapulco; con el objetivo agilizar la vialidad y evitar la carga vehicular.

También se solicitó retomar el proyecto “biciPlan” del área metropolitana de Monterrey, con la finalidad de impulsar el uso de transporte no motorizado en el Estado.

El diputado Ángel Barroso señaló que en el Fondo Metropolitano para este año, se contemplan proyectos donde se destacó que se ha establecido con los municipios una serie de intervenciones viales que tienen un alto impacto.

“Dentro de este acuerdo no está inscrita una construcción que, para los habitantes de los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca, es de vital importancia, es el cruce de las avenidas Rómulo Garza – Miguel Alemán – Avenida Acapulco ya que no solo en las horas pico tiene una fuerte afluencia vial, si no que a cualquier hora el embotellamiento es terrible”, expresó el diputado.

“Todos los vecinos aledaños, están cansados de pedir a las autoridades que se realicen adecuaciones para poder circular de manera rápida y con flujo vehicular continuo ya que son las únicas salidas a avenidas principales”.

Otro de los proyectos que, se quedan a la mitad, sin que se destine presupuesto, ni les den seguimiento, es el “biciplan” en donde en años anteriores el Gobierno de Nuevo León realizo un plan maestro de ciclovías en el área metropolitana de Monterrey.