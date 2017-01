Reventadores eran infiltrados del Gobernador: Fufito

Fotos Andrea Jiménez.

Cd. de México.-

Tras los hechos violentos que se registraron ayer en la noche en la Explanada de los Héroes, Pedro Alejo Rodríguez Martínez “Fufito” fundador de la organización “Ciudadano Empoderado” manifestó su postura y aseguró que un grupo de infiltrados fueron los que ocasionaron los disturbios.

La ruptura de vitrales, el lanzamiento de piedras, canicas, papeles y cohetes ocasionados por un grupo conocido como: “Movimiento Antifascista, dijo, fueron pagados por el propio gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

Y es que para el activista los grupos reventadores estuvieron recibiendo pagos desde las oficinas de Roel Guajardo, mientras que otros salieron por la puerta trasera del palacio de cantera.

“Lo que hoy sucedió fue algo histórico, cientos y miles de ciudadanos salimos a las calles en orden porque los ciudadanos de Monterrey no somos saqueadores, los ciudadanos de Nuevo León que nos manifestamos hoy, no somos delincuentes, los delincuentes están en el Congreso Local.

“Desgraciadamente un grupo de infiltrados y reventadores no nos permitían hablar, nos aventaban piedras, canicas, botellas de agua, consignas y gritos para no permitirnos hablar”, recalcó.

Los vándalos que se encontraban en la parte frontal al escenario intentaron provocar a los civiles y a las organizaciones, así lo reiteró “Fufito”.

Explicó que los reventadores comenzaron a gritar y a insultar, y que además quisieron tomar a la fuerza el micrófono y que agredieron a la prensa.

El fundador del Empoderado Ciudadano, aseveró que querían que Nuevo León fuera un ejemplo nacional de una manifestación sin violencia, pero que la protesta se vio manchada por los planes del Estado.

“En el momento en el que yo comencé a hablar me aventaron una canica que me pegó en la cara y luego aventaron un cohete que me dañó el oído, en ese momento encendieron las luces de Palacio y fue la señal para que iniciarán el disturbio”, recordó.

Por otra parte dijo que “El Bronco” declaró que él es culpable de los destrozos a Palacio, por lo que podría ser acusado de daños a patrimonio nacional y ser castigado con cárcel.

“Los delincuentes están en el Congreso del Estado, son los que se pusieron de acuerdo para culpar a los ciudadanos de Nuevo León con toda esta cargar impositiva, los delincuentes están en su Palacio y usted los protege, señor Gobernador”, puntualizó.

Para ello dijo que no tiene problema con internarse voluntariamente en uno de los penales de la entidad, pero que continuará manifestando su inconformidad y la de muchos ciudadanos, en contra del Paquete Fiscal 2017.