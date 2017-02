Preocupa estado del vitral de Tamayo en el Alfa

Monterrey, N.L.-

Aunque se ha dicho que no sufrió daños considerables, persiste la preocupación por los daños que pueda tener el vitral “El Universo” realizado por Rufino Tamayo que se encuentra en el pabellón del Planetario Alfa que este martes fue afectado por un incendio.

Hasta la tarde de hoy no había una evaluación de las pérdidas, pero Ricardo Mejía, restaurador de Bienes Culturales e Inmuebles en Restaurika, destacó que el vitral del maestro Tamayo es una pieza única, no sólo en la ciudad, sino en todo el país, pues se hizo ex profeso para el

Planetario Alfa.

“Esperemos que no se haya dañado el vitral, pues por sus características esta es una obra única que realizó Tamayo. El problema es que si el calor y las llamas lograron alcanzarlo, estaríamos hablando de que habría una pérdida parcial, porque el vidrio podría fundirse a la hora de tener contacto con el calor.

“Y si se utilizó un tipo de plomo, el plomo tiene un punto de fusión muy bajo y también pudo comenzar a derretirse y obviamente son daños que pudo llegar a tener la pieza”, señaló

En relación a la prevención, comentó que sí hay manera de proteger los bienes culturales para su conservación a prueba de daños por accidentes.

“Dentro de la conservación existe una rama que es la conservación preventiva, que gira en torno a eso, a prevenir los posibles accidentes , y aunque es prácticamente imposible controlar todos los factores, se pueden reducir considerablemente.

“Desconozco en este caso que tanto se haya invertido en el aspecto de la prevención, pero en todos los aspectos museográficos se recomienda hacer revisiones periódicas de los sistemas de electricidad, se debe tener un equipo contra incendio, es decir, sí hay muchos elementos que se aplican para la conservación preventiva”, refirió.

Recomendó que lo mejor es no volver aplicar la técnica para la impermeabilización en este tipo de inmuebles y lo inmediato es realizar una evaluación de la estructura que sostiene al vitral.

“Habría que acercarse a la estructura que sostiene al propio vitral y evaluar los posibles daños. No sabemos que temperatura haya alcanzado la cubierta y que haya transmitido parte del calor y a lo mejor no hubo llamas, pero si la transmisión calórica que pudo haber causado algún tipo de desperfecto”, puntualizó.