Honra Guadalupe con estatua al maestro Israel Cavazos

Guadalupe, N.L.-

Justo el día en que de Don Israel Cavazos Garza hubiera cumplido 94 años de edad, el Alcalde de Ciudad Guadalupe, Francisco Cienfuegos, develó una estatua de bronce de tamaño natural, como un homenaje permanente al historiador.

La escultura de un metro con 60 centímetros de altura fue colocada en la banca en la que el cronista guadalupense solía pasar las tardes dando de comer a las palomas, frente a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Plaza Principal del municipio.

El Alcalde develó la estatua en compañía de la Presidenta del Sistema DIF Guadalupe, Lucía Todd de Cienfuegos; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Carlos Arenas Bátiz; el Secretario de Educación en Nuevo León, Arturo Estrada Camargo; el Diputado Federal Daniel Torres; el cronista del municipio, Abel Jiménez Garza, y de Gabriel Cavazos Villanueva, hijo del desaparecido historiador.

Cienfuegos destacó el legado cultural, histórico y personal que representa la vida y obra de Don Israel Cavazos, no sólo para la ciudad sino para Nuevo León y todo México.

“Con sentimientos encontrados, porque no lo tenemos entre nosotros, pero a su vez, nos tiene de fiesta y nos reúne a todos para conmemorar su 94 aniversario: Sin duda mi voz no es la voz del Alcalde, es la voz del pueblo de Guadalupe que por mi conducto dice que Don Israel será siempre un legado, no únicamente para esta ciudad sino para todo México”, expresó el Munícipe.

El Presidente Municipal reconoció que la ceremonia conmemorativa es el resultado del trabajo conjunto entre el Cabildo y los grupos de historiadores y cronistas de Nuevo León; con el único objetivo de mantener viva su imagen, en la banca que gustaba utilizar en sus caminatas por el centro de Guadalupe.

“Hoy con esta pequeña-grande obra Guadalupe inicia el 2017 para recordarlo todos los días, para la eternidad, aquí vamos a tener a Don Israel Cavazos para que la gente que tuvo oportunidad de conocerlo pueda venir a visitarlo en donde pasó gran parte de sus últimos días”, dijo al subrayar que quienes no lo conocieron en vida, pueden tener la oportunidad de conocer su obra a través de este monumento de tamaño natural.

Mientras Cavazos Villanueva agradeció a nombre de la familia, el trabajo que se logró hacer entre las autoridades y los artistas, José Soriano y Armando Ramírez, para diseñar la estatua y que ésta pudiera estar terminada para celebrar el 94 aniversario del nacimiento del cronista.

“Esto hace que la presencia de papá en esta su plaza trascienda como trasciende su obra, como trasciende todo lo que hizo a lo largo de la vida. Esta Plaza, esta Iglesia, este barrio, fueron la vida de papá desde hace 94 años, aquí nació a una cuadra de aquí”, dijo mientras recordaba sus caminatas cada sábado al lado de sus nietos Aarón y Adrián, para terminar sentados justo en la banca que lo inmortaliza a partir de este lunes.

El cronista de Guadalupe, Abel Jiménez realizó un recuento de los logros personales y profesionales alcanzados por Cavazos Garza, quien nació un 2 de Enero de 1923 en la calle de Zaragoza del primer cuadro de Ciudad Guadalupe.

Un hombre forjado en la Escuela “Profesor Serafín Peña”, donde estudió hasta quinto grado de primaria. Su gusto por la historia y la crónica surge a temprana edad, cuando de visita a sus tías en Hacienda de Los Lermas, leía manuscritos y libros antiguos.

La trayectoria profesional de Don Israel Cavazos inició en 1944 cuando ingresó como empleado del Archivo Municipal de Monterrey; luego, tras realizar estudios en el Colegio de México, regresa como Jefe del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; se desempeñó como Director Técnico del Archivo General del Estado, Jefe de la Sección de Historia del Centro de Estudios Humanísticos de la UANL, Director del Archivo Municipal de Monterrey, de la Biblioteca Central (Capilla Alfonsina) e Investigador adscrito al Centro de Historia Regional.

Asistió e impartió cientos de conferencias en México, Estados Unidos, Canadá, América Central, Sudamérica y Europa, incluyendo países como Portugal, España, Costa Rica y Honduras.

Entre las condecoraciones que recibió están: Medalla de Oro (1957) del Certamen de Historia del Centenario del Colegio Civil.

Medalla de Oro (1960) Ciudadano Distinguido de Ciudad Guadalupe; recibió la Venera de la Academia Nacional de Historia y Geografía y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, España; las Palmas Académicas de la Asociación Nacional de Historia de la Ciudad de México, y la Medalla de Oro de la Presidencia de la República por el Premio Nacional de Ciencias y Artes.