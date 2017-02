Monterrey, N.L.-

El gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, cuestionó la funcionabilidad y actualidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y aseguró que ha perdido vigencia respecto a los problemas sociales de la actualidad.

Lo anterior en el marco de la entrega-recepción del facsimilar de la Constitución de 1917, misma que se llevó a cabo en el patio central del palacio de cantera en un evento para conmemorar los cien años de la realización de la Carta Magna.

“México es privilegiado al contar con un documento que garantiza la tranquilidad de sus habitantes, pero es momento de hablar y preguntarnos si es actual, de cuestionar si lo que se hizo hace 100 años hoy tenga que seguir igual”, pronunció.

Indicó que el país se ha transformado y en la actualidad hay problemas diferentes a los de hace 100 años, por tanto, no se puede seguir viviendo de la historia, sino que se tiene que construir una nueva.

Rodríguez Calderón resaltó que los próximos legisladores tendrían que debatir sobre si hace falta un nuevo estatuto para hacer frente a los problemas sociales, económicos y de inseguridad que aquejan a la ciudadanía.

“Hoy nos tenemos que cuestionar muchas cosas respecto a lo que es la Constitución y sus leyes reglamentarias.

“Hace tiempo me visitó la embajadora de Alemania y nos decía, con razón, que México es un país con leyes extraordinarias, entonces ¿por qué los mexicanos no hacemos caso a muchas de ellas?, ¿por qué no hemos avanzado en cosas que otros gobiernos avanzan en menos tiempo?”, cuestionó.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social de la federación, Alfonso Navarrete Prida, refutó las palabras de Rodríguez Calderón, asegurando que México cuenta con una Constitución formalmente vigente.

“Nuestra constitución es la única general en toda Latinoamérica que no ha interrumpido su vigencia en 100 años y esto no ha sido así en todos los demás países vecinos del sur”, precisó.

Refirió que el texto representa la expresión y síntesis de una auténtica soberanía de auto determinación y la base de las instituciones democráticas imperfectas.

Trascendió que Nuevo León fue la entidad federativa que más contribuyó de manera decisiva en la integración de los contenidos por tener el mayor número de representantes en el congreso constituyente de la Carta Magna.

Entre otras cosas se destacó la litigación de todos los artículos de la Constitución de 1917, contrario a otros documentos que habría con anterioridad.

Dicho estatuto cuenta con más de 700 reformas que se han aplicado a lo largo del tiempo, resaltando que desde 1982 la Constitución se ha vuelto más normativa y democrática.