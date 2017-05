Aprueban en comisión los Centros de Evaluación y Control de Confianza a nivel Municipal

Monterrey, NL.-

Los diputados que integran la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, aprobaron los Centros de Evaluación y Control de Confianza a nivel Municipal para certificar a los elementos de las instituciones de Seguridad Pública.

El diputado Gabriel Tláloc Cantú, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, informó que para crear los Centros de Evaluación y Control de Confianza a nivel Municipal, se realizaron modificaciones a la Leyes de Seguridad Pública y a la de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo León.

“Para aprovechar los beneficios que tiene la Ley de Seguridad Nacional para que los municipios puedan tener sus sistemas de control y prueban de confianza tanto para elementos policiacos, como para guardias y policías auxiliares”, expresó el diputado Gabriel Tláloc Cantú.

“En el primer nivel de guardias y policías auxiliares lo que se busca es que si alguno de los elementos que aspira a ser policía y le falte algún requisito pueda ser un policía de segundo plano, en donde no tenga todavía todos los accesorios de un policía y pueda eventualmente cumplirlos, o para llegar a ser un policía completo, o si, así lo decide quedarse como un policía de guardia municipal”.

“El municipio de Monterrey ya va muy encaminado, tiene avanzado el 80 por ciento, o el 90 por ciento de este centro, pero la certificación que da el Instituto Nacional es como un ISO 9000, si tu no cumples todos los requisitos de él, no podrás certificar policías, y seguirá siendo el sistema como actualmente lo conocemos, si cumplen el 100 por ciento de la reglamentación entonces ya podrán arrojar policías a prevenir el crimen en las municipalidades, en las cuales se aprobaron estas certificaciones”.

Los diputados también aprobaron modificaciones al artículo 17 del Código Penal del Estado para proteger al ciudadano para que pueda actuar en Legítima Defensa.

“La legítima defensa en Nuevo León estaba sumamente limitada, muy cerrada, o te dejaba en el callejón que fuera tu última alternativa para poder defender tu vida o la de tus seres queridos en caso de que haya un allanamiento hacia el interior de tu hogar, tu trabajo u oficina”, señaló el diputado.

“Tendría la atenuante de la legítima defensa y no implicaría una prisión preventiva o una libertad condicionada, cuando tiene uno esta atenuante que es una reducción de pena, no le va a quitar a quien comete el crimen una ficha, pero no va a tener la cárcel”.

Se contempla que los dictámenes aprobados se presenten al Pleno del Poder Legislativo el próximo lunes.