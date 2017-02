Alianza no más impuestos en beneficio de los ciudadanos es todo un éxito

Monterrey, NL.-

Con la firma de 39 de los 42 diputados de la Alianza “No Más Impuestos”, contando además con el apoyo de 27 alcaldes del Estado, el Congreso impedirá que los ciudadanos sean castigados con nuevos pagos o aumento de los ya existentes durante el 2017 y 2018, así lo señaló Marco Antonio González, Coordinador de los Diputados del PRI.

“Les tengo la gran noticia de que ha sido un éxito la Alianza No Más Impuestos, porque ya firmaron 39, de 42 Diputados, eso aparte que nos da, casi por unanimidad, que tenemos ya el consenso de que no habrá más impuestos durante el 2017 y 2018”.

“Esto representa la mayoría absoluta, pues tenemos más de 28 (Diputados necesarios, de un total de 42). Tenemos aquí prácticamente todo el Congreso a favor de blindar a la ciudadanía, para que no vaya a haber ningún tipo de impuesto, ni de parte del Estado, ni de los municipios”

“Esta Alianza, trascendió colores, ideologías, aquí prevaleció el beneficiar al ciudadano. Y sobre todo recibimos el mensaje muy claro (con las manifestaciones ciudadanas de) el 5 de Enero, donde ya la gente no puede pagar más impuestos y sobre todo (el mensaje) de incertidumbre que tenía la gente, de que los Diputados iban a incrementar más impuestos o el Gobierno del Estado o los Municipios”, manifestó Marco Antonio González.

El Coordinador de la bancada del PRI, reiteró la invitación al Gobernador del Estado a firmar este compromiso, de no buscar tecnicismos, ya que se trata de un asunto de voluntades.

Destacó que al final de cuentas, será el Congreso quien blindará cualquier intento para imponer un nuevo impuesto o aumentarlos.

“Le reitero la invitación al Gobernador a firmar este compromiso. No hay nada de malo. No hay que buscar tecnicismos. Es de voluntades. Quisiéramos nosotros que el Gobernador muestre esa sensibilidad que tiene, y que firme, que le de tranquilidad a la gente de que no va a haber más impuestos. Aunque no necesitamos su firma, (ésta) le daría más tranquilidad a la gente”.

“Hay que también hacer un recordatorio como estuvo esto. El Gobierno del Estado y algunos Alcaldes quisieron echarnos la culpa (a Congreso) de los impuestos y de los aumentos de Prediales. Para la ciudadanía, que sepan: El Gobierno del Estado es quien solicita y publica el decreto de nuevos impuestos. Y en el caso de los Prediales, son los Cabildos los que autorizan en primera instancia y solicitan a este Congreso su actualización o incrementos”.

“Sin embargo que no se preocupe la gente, Las decisiones finales se toman aquí en Congreso. Y el día de hoy, 39 de 42 Diputados, estamos con la certeza de que no va a haber ningún incremento, pero sobre todo no va a haber sorpresas. Y eso se los digo de frente y sobre todo que sepan, que también con los Municipios nos fue muy bien. Pero de mi propia boca les digo: No va a haber más incrementos. No va a haber y no va a haber”, enfatizó el legislador tricolor.

Agregó que la convocatoria se cierra el día de hoy y están en proceso la firma de más ediles a este documento que permanecerá en el Congreso del Estado.

PROPONE MARCO GONZÁLEZ ALIANZA CONTRA LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO

El Coordinador de los Diputados del PRI, Marco Antonio González, propuso replicar la Alianza de No Más Impuestos, pero enfocado en blindar al Estado contra la inseguridad azota a Nuevo León.

“Así como se hizo una Alianza de No Más Impuestos, yo quisiera hacer una alianza como lo dije el pasado 9 de agosto en mi primer informe legislativo en el tema de seguridad, ya basta de lo que está sucediendo en Nuevo León, no es posible que una reunión de seguridad sea cancelada con la presencia de alcaldes y altos mandos para irse a entregar ambulancias, que es bueno e importante, pero a cómo está el Estado, la seguridad tiene prioridad y necesita la atención”.

“Como se replicó este blindaje contra impuestos, tiene que haber un blindaje contra la inseguridad, yo le estoy proponiendo a todos los actores políticos a realizar otra alianza para la seguridad que estén todos los actores, con una ruta crítica y resultados a medir, celebró que los organismos intermedios estén dando seguimiento al tema de seguridad, he hablado con ellos para que estas alianzas las hagamos en varios rubros y les den seguimiento, sobre todo la ciudadanía de que lo estamos cumpliendo”, señaló Marco Antonio González.

Pidió a los organismos y a la ciudadanía, a que levanten la voz para exigir la seguridad y la tranquilidad que se merece toda la población.

Lamentó el coordinador tricolor, que la administración estatal culpe a los medios de comunicación por la ola de violencia que azota al Estado.