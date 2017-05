PRD definirá la presidencia: Barrales

Cd. de México.-

Con un pequeño evento de 300 personas, la mayoría de Tláhuac y de Iztapalapa, y con la partida de un pastel blanco y al ritmo de un mariachi que interpretó la mañanitas, el PRD celebró su 28 aniversario en el Hemiciclo a Juárez de la capital del país.

En el discurso, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, rechazó que el sol azteca vaya a desaparecer e incluso afirmó va a ser el partido decisivo en 2018 y van a ser quienes definan quién va a ganar en la elección presidencial. “No compremos esa idea de que el PRD está por desaparecer”, detalló.

“Vamos a recuperar nuestro papel como partido de oposición, vamos a recuperar la confianza de la gente y, que no quepa la menor duda, vamos a ser el partido que decidirá 2018, no es un asunto solo de corazón, es algo real, es un asunto matemático, por supuesto que el PRD va a jugar un papel decisivo, vamos a ser el partido que defina, no solamente quién pueda ganar o perder la Presidencia, de ese tamaño es la presencia de nuestro partido”, aseguró Barrales.

El acto desangelado y sin la presencia de grandes figuras, más que la de Ifigenia Martínez o del ex líder nacional del sol azteca, Carlos Navarrete, así como de la secretaria general perredista, Beatriz Mojica, Barrales expuso que hay PRD para rato y se equivocan quienes diariamente le extienden el acta de defunción a este instituto político.

“Hay PRD para rato, porque en este país, estas causas que estamos comentando la democracia, los derechos, las libertades de la diversidad sexual, de las mujeres y los jóvenes solamente para tristeza de los mexicanos, solamente hay un partido que hoy enarbola esas causas abiertamente y ese partido se llama PRD, por eso vamos a seguir existiendo, por eso vamos a seguir luchando”, dijo.

Insistió en lograr una gran coalición de todas las fuerzas políticas de oposición de cara a 2018, incluso con Morena, y aceptó que ya hay pláticas.

—¿Se viene una alianza con Morena para 2018? —se le preguntó.

—Ojalá que logremos una alianza con todos los partidos de oposición, que logremos definir un proyecto y que nos pongamos de acuerdo en quién puede ser el candidato.