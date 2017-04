Oposición acusa al PRI de proteger a Tarek, ex tesorero de Duarte

Cd. de México.-

Diputados de todas las bancadas de oposición –Morena, MC, PAN y PRD- arremetieron contra el PRI por haber “protegido” a políticos corruptos y delincuentes como el legislador tricolor Tarek Abdalá por no haber votado a favor el juicio de procedencia para quitarle el fuero y que enfrente la acusación de desvío de 23 mil millones de pesos.

La primera en subir a tribuna, en la agenda política, fue Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano (MC), quien lamentó que los escándalos en la Cámara de Diputados sean más notorios en la opinión pública que el trabajo legislativo.

“¿Y con esto qué estamos haciendo? ¿Qué mensaje estamos dando a la ciudadanía al no desaforar al diputado Tarek? Estamos mandando un mensaje de que en México se vale robar, que en México se vale desviar recursos, que en México se vale violar la ley, y aquí no pasa nada. Ése es el mensaje que le estamos dando a los mexicanos. Y también parece que estamos fortaleciendo un mensaje que dice que México, que nuestras instituciones son rehenes de la corrupción y de la impunidad”, dijo la legisladora de MC.

En tanto, el diputado federal y ex candidato de Morena al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, lamentó también que este viernes se tendría que estar desaforando a Abdalá y dijo que esta soberanía no puede permitirse mandar una señal de omisión.

“Hoy esta soberanía debería estar desaforando al diputado Tarek Abdalá y que sea el Poder Judicial quien proceda como corresponde. No podemos permitirnos enviar esta señal a un estado dañado ominosamente. No hay impedimento legal alguno. Pero también seamos claros, en este tema y similares son apenas botones de muestra de un trasfondo mayor de corrupción”, dijo García Jiménez.

Por su parte, Francisco Martínez Neri coordinador del PRD, también acusó al tricolor de proteger a Tarek Abdalá, mientras algunos de sus correligionarios sacaron una manta que decía: “PRI=Impunidad. Tarek Abdalá, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Enrique Tarín”.

“El hecho es que el PRI protegió al tesorero de Duarte, el diputado Tarek Abdala y trató de que el señor Antonio Tarín tomara protesta como legislador. Pueden presentarse argumentos diversos, pero el hecho político es que se prefiere la impunidad a someterse a la justicia, con lo que el discurso del presidente Peña Nieto sigue siendo básicamente un distractor”, mencionó el perredista.

Además, Juan Pablo Piña, integrante de la Sección Instructora, asimismo, criticó por qué el PRI argumentó que no se podía emitir un dictamen por el amparo que tiene Tarek Abdalá, pues esto genera un tufo de impunidad.

“¿Por qué el PRI también dice con tufo, impunidad, por qué el PRI dice que no podemos emitir un dictamen por una suspensión de un juicio de amparo? Y ¿por qué interpreta incorrectamente la ley? Yo se los voy a responder. Lo hace porque no quiere enfrentar la responsabilidad cívica y política de decir que está impidiendo la acción de la justica con sus votos. No hay necesidad de violar la ley. Si tienen argumentos para no desaforar al diputado, pónganlos por escrito en un dictamen y sométanlos a votación de los 500 diputados, para que la opinión pública sepa que con sus votos ustedes decidieron proceder de esa manera. No pretendan involucrar a toda la Cámara de Diputados en su impunidad”, detalló.

En respuesta, el PRI se deslindó a través del presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto y dijo que el posicionamiento que se hizo de ninguna manera exonera ni condena cualquier conducta que haya tenido el diputado materia del asunto.

“Se pierden, desconocen cuál es el procedimiento de un desafuero. La Cámara de Diputados no tienen ninguna facultad para determinar si existe o no delito, no tiene ninguna facultad para determinar si existe o no responsabilidad de un diputado. Lo único que le autoriza la ley es declarar si hay lugar o no a proceder penalmente en contra del acusado, del diputado”, detalló.

Y acusó al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler de haber actuado dolosamente y haber ocultado información sabiendo que el desafuero no procedía debido al amparo.

En tanto, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín dijo: “Y el diputado Abdala, que les quede claro, no ha sido perdonado de nada, su trámite está, como lo dijo una autoridad de otro poder, suspendido, en cuanto esa suspensión se acabe tendrá que hacer frente a la ley, hacer frente a la justicia y demostrar si es inocente o es culpable de lo que lo están acusando, sin más y sin menos”.