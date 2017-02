Niega fiscalía veracruzana proceso contra Herrera Beltrán

El Gobierno del Estado de Veracruz niega que exista proceso contra Herrera Beltrán.

Cd. de México.-

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, encabezada por Jorge Winckler Ortíz, confirmó a autoridades federales que no existe hasta esta fecha procesos en contra del ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán.

Luego de que diversos medios en Veracruz dieron información errónea de que se había negado un amparo la semana anterior, documentos oficiales en poder de REPORTE INDEPENDIENTE, confirmaron que un juez federal desestimó esa solicitud de amparo, al no existir un proceso en contra de Herrera Beltrán.

El Gobierno del Estado de Veracruz y la FGE informaron al juez Segundo de Distrito Federal de manera oficial que hasta esta fecha, el 15 de febrero del año 2017, no existen investigaciones o procesos en contra del ex Gobernador de Veracruz del 2004 al 2010.

Por esa razón, la semana anterior el juez declaró improcedente la solicitud de amparo realizada por el equipo legal de Herrera Beltrán, porque en información enviada al mismo, la Fiscalía General de Veracruz reconoció que no existía una denuncia formal en su contra.

El 20 de enero la Fiscalía General del Estado (FGE) aceptó una supuesta denuncia en contra de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, ex secretarios de Salud y directores administrativos por el caso de los medicamentos clonados.

La solicitud que el juez desestimó por falta de un acto que fuera encaminado a privar de su libertad a Herrera Beltrán, no sólo incluye las supuestas acusaciones en la compra de medicamentos falsos, sino en cualquier otra comisión y que la FGE negó oficialmente.

Sin embargo, en documentos presentados ante los funcionarios federales, el equipo de fiscales de la FGE negó de forma oficial, que no existe proceso alguno contra el ex Cónsul de México en Barcelona, razón por la cual no era necesario el amparo según el Juez de Distrito.