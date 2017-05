Ni AMLO ni Delfina son de izquierda: candidato del PT en Edomex

Cd. de México.-

“Andrés Manuel López Obrador, la candidata de Morena y el PRD no son de izquierda, la izquierda no es corrupta, propone y no se la pasa peleando”, señaló el candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura del Estado de México, Oscar González Yáñez, ante estudiantes de la Universidad Anáhuac.

“No veo a la candidata de Morena que esté a favor de la despenalización del aborto, de la libertad de las Mujeres a decidir sobre su cuerpo; tampoco dice nada de los matrimonios igualitarios o de principios rectores de honestidad”, afirmó Oscar González Yañez.

En el auditorio de rectoría de la Universidad Anáhuac, el candidato del PT se reunió con cerca de 200 estudiantes que lo cuestionaron sobre su plan de gobierno, el cual incluye la construcción de una refinería en el norte de la entidad, para producir gasolina barata para el Estado de México.

Al responder sobre la fragmentación de la izquierda, Oscar González afirmó que “Ni Andrés Manuel, ni la candidata de Morena o el PRD, son de izquierda, porque los veo en actos de corrupción y la izquierda no es corrupta”, y señaló las acusaciones de cobro de diezmo a trabajadores que tiene la ex alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez.

“Veo a Andrés muy voluntarioso”, pensando más en el 2018, que en el 2017, “si pensamos en el 2018, perdemos el Estado de México, primero hay que ganar aquí”, señaló el candidato del PT al gobierno mexiquense.

“AMLO no tiene principios de izquierda y si quiere serlo que abandere los principios de la izquierda”, ratificó González Yáñez. El ejercicio de las alianzas terminó en noviembre, como PT “le enviamos un escrito a AMLO, al PRD y a Movimiento Ciudadano y no recibimos respuesta”, aseguró Oscar González. La alianza “hoy es un asunto que legalmente es inviable y políticamente ya fue superado, hoy hablar de este tema es una ocurrencia”, aseveró el candidato del PT.

En cuanto al segundo debate que sostendrán los seis candidatos a gobernador del Estado de México, el próximo martes 9 de mayo, “volverá a ser un debate acartonado y triste, donde más que hablar de proyectos, se prevé que los participantes vuelvan a hacer acusaciones de corrupción, para que el elector decida entre el menos corrupto”, lamentó el petista.

Ante los estudiantes de la Universidad Anáhuac propuso la construcción de una refinería con una inversión de 80 mil millones de pesos, en el norte de la entidad, para comercializar gasolina barata en el Estado de México; esta inversión, que puede ser privada, representaría el 2% del presupuesto de la entidad. La refinería se construirá en dos o tres años y produciría 15 millones de litros al día, lo que generará un ingreso de 30 millones de pesos al día para el Estado de México, donde el litro de agua set combustible se podría vender en 7.50 pesos, apuntó el petista.