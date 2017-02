En un video subido a las redes sociales se aprecia como la mujer se arroja al tren en el municipio de Tehuacán.

Cd. de México.-

Una mujer intentó quitarse la vida al arrojarse a las vías del tren en el municipio de Tehuacán, Puebla.

“No me quiere, no me quiere”, dijo a los trabajadores del ferrocarril.

En un video subido a las redes sociales se aprecia a la joven en las vías, abajo del tren, y su brazo aplastado por una de las ruedas de la máquina.

“¡No te muevas, no te muevas!”, le dice un hombre, quien también le comenta a su compañero que la mujer se aventó.

Luego de que pudieron liberar su brazo al mover la locomotora, él se le acerca y le pregunta por qué lo hizo.

-¿Por qué lo hiciste?, ¿por qué lo hiciste nena?

-Ya no me quiere.

-No nena, no lo hubieras hecho

-Ya no me quiere -reitera la mujer.

Luego se escucha a los operadores del tren pedir una ambulancia.