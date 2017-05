Llama ONU-Mujeres a sumarse por la igualdad de género

Ciudad de México.-

La Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres en México hizo un llamado a que toda la sociedad en general se sume al movimiento para la igualdad de género He For She.

Hasta el momento, México ocupa el tercer lugar en número de adhesiones a la campaña.

La campaña, señaló ONU Mujeres, no tiene fines políticos ni de lucro, busca sumar a hombres y niños como agentes de cambio -junto a las mujeres- en pro de la igualdad de género sustantiva.

Esta campaña inició en septiembre de 2014 a nivel internacional por ONU Mujeres, y desde entonces ha tenido éxito en cuanto a adhesiones en México y en sus dos modalidades: individual y colectiva.

La primera, explicó el organismo internacional, se refiere a las personas que de forma individual se adhieren por medio de la plataforma heforshe.org; hasta el momento 114,025 mexicanos/as han firmado para mostrar su apoyo e interés por el movimiento, lo que ubica al país en tercer lugar a nivel mundial con el mayor número de adhesiones en relación con el número de habitantes.

La segunda modalidad está dirigida a instituciones de gobierno, fundaciones, museos, empresas y universidades que deseen sumarse al movimiento HeForShe.

Esta adhesión formal y con acompañamiento de ONU Mujeres sólo se realiza a través de un documento conjunto en el que la institución que se va adherir suscribe una serie de compromisos en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Una vez que el documento final se define en acompañamiento de ONU Mujeres, se realiza un evento público en el que firman los y las titulares del organismo y de ONU Mujeres para anunciar públicamente la adhesión de la institución.

“Hasta hoy, en México se han llevado a cabo 34 adhesiones formales”, dio a conocer ONU Mujeres.

Reiteró que al ser la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; no tiene intereses políticos ni fines de lucro.

“Estamos trabajando por alcanzar un México 50-50 para el 2030”, indicó.