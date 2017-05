Frente PAN-PRD, ‘error político’ que busca detener a AMLO: Barbosa

Cd. de México.-

El vicecoordinador político del PT en el Senado, senador Miguel Barbosa, afirmó que el frente amplió opositor planteado por el PAN-PRD es un “error político” que solo busca detener a Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la Presidencia de 2018.

“El anunció de una alianza de PAN-PRD no es contra el PRI, es contra Andrés Manuel López Obrador… El PAN identifica que el escenario electoral no le favorece, como fue en junio de 2016, y asume esta posición de aceptar el planteamiento del PRD de construir una coalición, porque el propósito es parar a López Obrador, no es contra el PRI”, señaló en conferencia de prensa.

Barbosa Huerta aseguró que más allá de los resultados en el Estado de México, en el 2018, el PRI ya no compite en esa elección.

El ex perredista dijo que tienen conocimiento que desde sus corrientes internas del PRD se está hablando con los grandes ricos de México para que “apadrinen”, esa coalición.

Señaló que incluso los gobernadores del PRD como Arturo Núñez, de Tabasco y Graco Ramírez, de Morelos, podrían estar de detrás de esas coalición.

“Silvano Aureoles, ha dicho que está en contra de la coalición solo cuando está en Michoacán, porque fuera del estado no dice nada”, agregó.

“La ruta con el PAN requiere del control del partido para la negociación política de esa colación, entonces sin duda que los gobernadores, las corrientes como Nueva Izquierda, y hay quien me ha dicho que (Miguel Ángel) Mancera también es parte de esto, y entonces todo lo que ha hecho para ser candidato son fintas… ¿qué pasa con Mancera?”

Aseguró que en una posible coalición PAN-PRD el candidato a la Presidencia de la República lo pone el PAN, y el candidato al gobierno a la Ciudad lo pondría el PRD, y siempre fue evidente que una ruta de la presidenta nacional (Alejandra Barrales) fue volverse candidata de una colación PAN-PRD”, advirtió.