Fepade descarta reunirse con Eva Cadena este jueves por la tarde

Cd. de México.-

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), descartó reunirse esta tarde de jueves con la diputada Eva Cadena Sandoval.

La ex candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Choapas, Veracruz, anunció que este jueves acudirá a las instalaciones de la Fepade a presentar una denuncia.

Sobre el caso, el Fiscal comentó que un amparo de Cadena le impedía dar información alguna.

“Yo he solicitado el desafuero ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en virtud que puede tratarse desde mi punto de vista de un delito de naturaleza electoral relacionado con el financiamiento ilícito a una candidatura. Ella era candidata cuando percibió el dinero, no puedo dar más datos en virtud de que hay una suspensión que un juez de distrito le otorgó para efectos de que yo no declaré”, comentó Santiago Nieto, desde las instalaciones de la Fiscalía.

Se espera que en los próximos minutos Cadena Sandoval presente la queja.