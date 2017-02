Extranjeros asesinados estaba en el lugar equivocado: vocero

Acapulco, Gro.-

Un alemán y un estadounidense fallecieron en el marco de la violencia que se ha vivido en Acapulco en los últimos días.

La madrugada del jueves 9 de febrero, Axel Friedrich Alvear, un alemán de unos 35 años de edad, lo mataron de un balazo en la cabeza en la zona de tolerancia de Acapulco.

El alemán murió, dice el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, porque estuvo en el lugar y en el momento equivocado.

Según Álvarez Heredia el alemán llegó acompañado por su cuñado a un bar de la zona de tolerancia, un lugar “de altísimo riesgo”. Mientras bebía algo, hombres armados los sacaron y en la calle les dispararon en la cabeza, según el informe de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Entre las líneas de investigación está la delincuencia organizada pero no es la más robusta: no hay elementos de que estén involucrados con la delincuencia organizada, sólo que estaban en el lugar y en el momento equivocado. Tal vez fueron confundidos, tal vez generaron el enojo de uno de los comensales que formaban parte de un grupo delictivo y eso haya provocado una dinámica de tensión: tú qué me ves, yo qué te veo, esto y aquello y sucede lo que sucedió. Los golpearon, los sacaron y los mataron”, dijo el funcionario.

Friedrich Alvear llegó a Acapulco hace dos meses para casarse con una acapulqueña. La ceremonia se realizó apenas unos días atrás, a la cual asistió parte de su familia que se trasladó desde Alemania.

De acuerdo a la versión oficial, el alemán salió de la casa de su esposa acompañado con su cuñado para “distraerse un rato”.

“No se sabe si le dijo exactamente a dónde se iba a ir a distraerse (…) pero tomó una decisión, a mi juicio, equivocada de irse a este lugar donde el nivel de riesgo es altísimo”, dice el vocero de seguridad.

El asesinato del alemán ocurrió alrededor de las 02:00 horas del jueves pasado. La noticia se difundió al otro día como un crimen más de los tantos que suceden en Acapulco, el lugar más violento de México.

Cuando se comenzó hablar de su muerte, en los medios ya estaba el asesinato de otro extranjero: un estadounidense, Stanley Enders, de 69 años, que fue estrangulado en su departamento en un condómino ubicado en la Condena, junto con su esposa, una acapulqueña. El móvil, según las autoridades, un robo.

Entre ambos crímenes, afirma Álvarez Heredia, no hay ningún punto de relación.

La zona de tolerancia, en la colonia Aguas Blancas, es uno de los puntos de mayor incidencia delictiva en el puerto. Es un lugar que desde los años 40 o 50 mujeres se prostituyen y bailan con los clientes por unos pesos. Es una zona que su decadencia comenzó con la llegada de los table dance.

En la zona de tolerancia la violencia es tan añeja como la prostitución. Pese a esto el vocero no tiene la certeza si en el lugar hay un operativo de seguridad permanente.

Álvarez Heredia asegura que la FGE ya trabaja en la detención de los autores del crimen.