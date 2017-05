Exigen resultados en caso de periodista ‘levantado’ en Michoacán

Foto: Diario 452

Morelia, Mich.-

Luego de que el jueves pasado un grupo armado privara de su libertad al director de una televisora del municipio de Múgica, periodistas de la región de Uruapan se manifestaron este lunes por la aparición con vida de Salvador Adame Pardo y el alto a los ataques contra el trabajo periodístico.

En esa plaza pública, los comunicadores también se tiraron al piso junto con su equipo de trabajo en señal de muerte por los recientes asesinatos de los siete periodistas mexicanos.

La marcha denominada “del silencio” inició al pie del monumento a Ignacio Ramírez, El Nigromante, ubicada sobre la avenida Latinoamericana de la ciudad de Uruapan, en la que, sin decir una sola palabra, los reporteros gráficos, escritos y editorialistas se manifestaron a través de pancartas con leyendas que repudian los atentados contra los periodistas.

Las principales leyendas que se leyeron fueron “Prensa; No disparen” y “#NosEstánMatando”.

Con la boca tapada, en señal de mordaza, los periodistas michoacanos recorrieron las principales calles y avenidas de la ciudad de Uruapan, hasta llegar a la presidencia municipal de este municipio ubicado a 109 kilómetros de la capital michoacana, en donde volvieron a manifestarse.

Mediante comunicado, otro grupo de periodistas de la Tierra Caliente, exigieron resultados a las instancias de seguridad y procuración de justicia para que se localice y libere de inmediato al periodista Salvador Adame Pardo, privado de la libertad en esa misma zona de la entidad.

En una carta dirigida a al gobernador Constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y a todos los periodistas de Michoacán se señala que han transcurrido ya 72 horas de que Salvador Adame Pardo, Director General de TV6 de Nueva Italia, fuera levantado por un presunto grupo de sicarios -jueves 18 de mayo a las 19:30 horas- y hasta el momento no se tiene la más mínima información de su paradero por parte de las instancias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.

En el manifiesto titulado “Alcemos la voz en demanda de justicia y seguridad para el mensajero”, el gremio periodístico de Tierra Caliente, consignaron que el tiempo transcurrió y de acuerdo a la información vertida por Frida Urtiz Martínez, esposa de del periodista desaparecido, y pese al respeto y cumplimiento de las recomendaciones hechas por las instancias de la PGJE, el silencio institucional ha sido hasta el momento la respuesta dada.

Recordaron que “en un acto de solidaridad con la familia de Adame Pardo que acordamos no tocar ni difundir el hecho durante este tiempo con la finalidad de no entorpecer las primeras indagaciones de la PGJE y con ello, buscar no poner en riesgo la vida de Salvador Adame Pardo”.

De tal forma, señala el documento, “el gremio periodístico terracalentano con la anuencia de la familia de nuestro compañero de oficio emprendemos una jornada en demanda de justicia y la exigencia del regreso de Salvador Adame Pardo con vida. ¡Vivo se lo llevaron, y vivo lo queremos!”.

En ese contexto, dejaron en claro que para nadie es desconocida la ola de violencia que ha hecho víctima a más de un centenar de periodistas en las diversas regiones y estados del país, que a consecuencia de ella, han perdido la vida, han sido levantados o se encuentran desaparecidos.

“Para el gremio periodístico de Tierra Caliente, es altamente preocupante que estos hechos enluten familias y dejen hijos huérfanos, ante la complacencia de las instancias del poder público que nada hacen para generar los protocolos de seguridad que garanticen el desempeño periodístico, la Libertad de Expresión y el Derecho de la sociedad a estar plenamente informada”, exigieron.

Asimismo “en consecuencia, alzamos la voz enérgicamente para demandar la inmediata aparición del compañero Salvador Adame Pardo. Así, con un ¡ya basta! a las agresiones en contra de quienes ejercemos esta noble tarea, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: A usted señor gobernador exigimos el regreso inmediato de nuestro compañero y la atención para su compañera de oficio y vida, Frida Urtiz Martínez”, agregaron.

El comunicado, además menciona:

Por tal, señor Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, queremos confiar en que sus palabras emitidas apenas el pasado miércoles 17 de mayo en torno al establecimiento de protocolos para garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de los Derechos Humanos, con las cuales usted destacó que su gobierno no permitirá ninguna agresión más “al mensajero” y que por tal, habrá justicia y castigo para quienes se oponen a la Libertad de Expresión y al cotidiano trabajo de los periodistas, se cristalice en el menor tiempo posible y qué mejor momento para hacer eco a sus palabras, que el retorno con vida del compañero Salvador Adame Pardo.

Nuestra demanda:

1.- Demandamos el regreso inmediato con vida del Compañero Salvador Adame Pardo.

2.- Atención y seguridad para la familia de Salvador Adame.

3.- El establecimiento urgente de los protocolos de seguridad que garanticen a plenitud el desempeño del ejercicio periodístico en Michoacán.

4.- El impulso inmediato a la legislación de la Ley de Protección a los Periodistas Michoacanos, que usted prometió el pasado 6 de junio 2016 durante el convivio del Día de Libertad de Expresión.

5.- El establecimiento de mecanismos que garanticen la seguridad social de los periodistas michoacanos.

6.- Una audiencia privada en carácter de urgente con periodistas michoacanos encabezados por el gremio periodístico de Tierra Caliente organizado en el Encuentro Estatal de Periodistas y Editores de Michoacán.

Sin otro de momento nos reiteramos con respeto.

Atentamente:

Alianza para la Libertad de Expresión en Michoacán