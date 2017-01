Diputados del PAN buscan recabar firmas para reducir 50% del IEPS

Cd. de México.-

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, como parte de su estrategia en contra del llamado “gasolinazo”, recolectará firmas entre los ciudadanos, organizaciones, cámaras industriales y de comercio, colegios de profesionistas y asociaciones civiles, con el propósito de impulsar su iniciativa de reducir en un 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas.

Asimismo, instalarán módulos de atención ciudadana para dar información sobre la iniciativa de bajar el impuesto a las gasolinas, a fin de contar con el respaldo ciudadano, informó el coordinador parlamentario del PAN, Marko Cortés.

“Desde ahora, los legisladores panistas se encuentran recorriendo los diferentes distritos del país para recoger las inconformidades de los consumidores por el desproporcionado aumento en el precio de los combustibles y en donde, cabe hacer notar, los ciudadanos recuerdan que en la campaña presidencial se habían comprometió acabar con los “gasolinazos”, cosa que está muy lejos de cumplir”, asentó en un comunicado.

Al reconocer que en el sexenio de ex presidente Felipe Calderón, iniciaron los gasolinazos, Cortés Mendoza dijo que los incrementos fueron graduales, más no “tan abruptos” como lo hizo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

“Estos incrementos están desatando efectos inflacionarios junto con el descontento generalizado de la población, y más ahora que el país crece económicamente por mitad de lo que crecíamos en los gobiernos del PAN”, aseveró.

El panista agregó que Acción Nacional no se está pidiendo que el gobierno federal “subsidie la gasolina”, sino que, “se pague lo que cuesta”, es decir, “sin un costo adicional como se da con tantos impuestos”, pues en México por cada litro de gasolina, seis pesos corresponden a impuestos: cuatro de ellos son del IEPS, y dos más, del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Señaló que otra de las inconformidades ciudadanas, es que en las estaciones de Pemex en Estados Unidos, “se vende más barata la gasolina, que la que se vende aquí en México”, lo que demuestra “ineficiencia, corrupción y altos impuestos”.