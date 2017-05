Detención de ex colaborador de César Duarte fue legal

Cd. de México.-

Un juez federal consideró que las autoridades no incumplieron la suspensión provisional decretada a favor del priista Antonio Enrique Tarín García, ex colaborador del ex mandatario César Duarte, de Chihuahua, para no ser detenido.

El juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México declaró infundada la acusación del diputado contra las autoridades de Chihuahua que lo detuvieron el pasado 7 de mayo, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de la capital, debido a que la suspensión que lo blindaba de ser detenido, concedida en el expediente 263/2017, se refería a una primera orden de aprehensión emitida en marzo pasado y su detención ocurrió en cumplimiento de otra orden.

Se trata de una acusación por peculado agravado, por el supuesto desvío de 120 millones de pesos durante la administración de Duarte. El día de su detención, el diputado suplente fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva.

La juez consideró que el Ministerio Público aportó elementos suficientes para presumir su responsabilidad como partícipe en una serie de operaciones para dar dinero público a una empresa fantasma.

La fiscalía estatal lo señaló por facilitar un contrato a Kepler Soluciones Integrales y autorizar dos pagos por 40 millones de pesos, otro por 30 millones y uno más por 10 millones de pesos, para una capacitación que no se realizó.