Deporta INM a 91 cubanos; temen más repatriaciones

Tapachula, Chis.-

De forma sorpresiva el gobierno de México deportó la madrugada del viernes a 91 migrantes cubanos que se encontraban recluidos en la estación migratoria Siglo 21 de esta localidad, tras la eliminación del decreto Pies Secos, Pies Mojados que realizó el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó en un comunicado que, en cumplimento a lo establecido por la Ley de Migración se enviaron a la isla a 20 mujeres y a 71 hombres en un avión de la Policía Federal Preventiva (PFP), tras obtener el permiso de las autoridades de Cuba para aterrizar en la Habana y luego de que el gobierno realizó el reconocimiento de nacionalidad de los isleños, quienes llegaron a México en diciembre del año pasado y se entregaron al INM para tramitar un oficio de salida que les permitiera transitar libremente por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos.

Esta deportación masiva ha provocado temor e incertidumbre entre medio millar de isleños que están varados en esta localidad fronteriza con Guatemala, ya que temen presentarse ante las autoridades migratorias para tramitar su oficio de salida y que los deporten.

Grupos de cubanos que realizan sus trámites migratorios a través de abogados han optado por abandonar hoteles o pensiones y rentar viviendas en colonias lejanas al centro de la ciudad, ya que tienen miedo de ser detenidos por el INM.

Al conocerse de la deportación de cubanos, una veintena de isleños acudió a la estación migratoria Siglo 21 para saber si algunos de sus familiares fueron expulsados del país; sin embargo, funcionarios de esa institución se negaron a proporcionar informes.

“Sólo queremos saber si nuestros familiares están aquí o fueron deportados”, dijo un grupo de isleños a visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que arribaron a la Siglo 21, sin portar uniformes.

El grupo solicitó la intervención de los visitadores de la CNDH para que les proporcione información sobre sus parientes. “Yo me entregue al INM el 29 de diciembre del año pasado junto con mi esposo, pero sólo a mí me entregaron el documento de salida el lunes pasado, por eso quiero saber si él fue deportado o no para que siga mi viaje a Estados Unidos”, explicó la mujer.

Este viernes se encontraban en esa misma situación otros seis cubanos, de quienes sus esposas estaban recluidas en la estación migratoria hasta el jueves.

“Como a las 4:00 de la mañana me llamaron a mi teléfono para decirme que fuera inmediatamente a la estación migratoria porque estaban deportando cubanos y vine a preguntar por mi esposa”, indicó un hombre, quien refirió que funcionarios del INM le dijeron que hasta el sábado, día de visita, le darán informes.

Venta de documentos, al alza. La desesperación de cubanos por llegar a Estados Unidos ha provocado el incremento en la venta de documentos de salida falsos que expiden presuntos agentes del Instituto Nacional de Migración, por lo que el delegado de esa institución en Chiapas, Jordán de Jesús Alegría Orantes, alertó a los puestos de control, tanto terrestre como aéreos, para que revisen con detenimientos los oficios de salida a cubanos.