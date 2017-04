Denuncia obispo Arizmendi campañas anticipadas en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.-

En Chiapas se viven campañas anticipadas con “fines electorales” para la Presidencia de la República, para la gubernatura y otros cargos políticos, denunció el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel.

El prelado afirmó que en sus frecuentes recorridos pastorales por carreteras y comunidades se percata de prácticas proselitistas electorales anticipadas.

“Observo por muchas partes grandes carteles con nombres de candidatos a diferentes cargos políticos, aunque sagazmente no se presentan como aspirantes explícitos a determinado puesto de gobierno”.

En estos carteles, detalló Arizmendi Esquivel, hay quien se dice ser “luz para los pobres”; otro se presenta encabezando una fundación que parece tener sólo fines sociales.

Pero para cualquiera que tenga un poco de sentido común y de criterio, precisó el líder católico, “esto ya es una campaña con fines electorales, tanto para la presidencia de la República, como para la gubernatura de nuestro estado y para los demás cargos políticos”.

En el documento “Campañas adelantadas”, el prelado recordó que la ley prohíbe hacer campañas explícitas con tanto tiempo de anticipación, pero “la astucia política” encuentra resquicios y formas de hacerse campaña, aunque jurídicamente no se le pueda calificar como tal.

En estas actividades, expuso, no importa educar al pueblo para una democracia reflexiva, sino aprovecharse de la pobreza e ignorancia de las masas populares.

“Muchas personas van a los mítines no por escuchar propuestas, sino para ver qué les dan, y apoyan a quien más les regale cosas. Eso no es democracia. Eso es degradación de la democracia”, alertó.

Si bien comentó que es comprensible que con anticipación se muevan los personajes con aspiraciones de ascender políticamente, pues si nadie los conoce, si no se hacen propaganda, saben que no recibirán “el ansiado voto, que es lo que más les interesa”.

Aunque consideró que es triste y preocupante que algunos recorran municipios y comunidades repartiendo cosas, regalando cubetas, playeras, dinero, refrescos, láminas y otros enseres, “lo cual no acostumbraban hacer antes de intentar una candidatura”.

“¿Lo hacen porque tienen un gran corazón, porque toda su vida han sido generosos y espléndidos? ¿O es una generosidad de ocasión, interesada por el voto ciudadano? ¿Es una forma nada disimulada de comprar el voto de los pobres?.

“Y además si ¿Se hacen campaña con sus propios recursos, o con apoyo de personas y empresas con quienes contraen un compromiso de futuro, en caso de que el voto les favorezca?”, cuestionó.

Pero también, dijo, si no hacen esto, “no tienen esperanzas de ganar, porque se han degenerado en detrimento de una sana y madura democracia”.

La repercusión es tanta, lamentó, que ya no importan las ideologías partidistas, sino los intereses. Ya no importa si alguien cambia de partido porque en el que ha militado no lo tomaron en cuenta, “sino ganar a como dé lugar”.

Ante el próximo proceso electoral 2017-2018, el obispo exhortó a la población a asumir un sentido más más crítico y “no dejarse embaucar” electoralmente.

“Que conozcan a las personas, que analicen su historia, su estabilidad emocional y familiar, su honestidad, su congruencia en otros cargos ejercidos, su sinceridad al proponerse como servidores del pueblo, sus principios religiosos, su experiencia en servicios”, puntualizó.