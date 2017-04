Delfina pide intervención de organismos internacionales en elección

Cd. de México.-

La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pedirá la intervención de organismos internacionales ante la posibilidad, dijo, de una elección de estado y una desmedida compra del voto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En conferencia de prensa, tras un evento con sindicalizados, la texcocana dijo que pedirá vigilancia del proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Ante lo que he visto de hechos de compra del voto, voy a pedir la intervención de la Comisión Interamericana y la ONU, sobre todo porque no es un aferramiento de ganar sino porque se están violando muchas leyes y lamentablemente no veo respuesta por parte de las instituciones electorales y eso me obliga a hacer el uso de mi derecho de pedir la intervención de instancias internacionales”, explicó.

Delfina Gómez sostuvo que en la campaña electoral se ha visto una entrega “desmedida” de apoyos por parte del PRI.

“Hicimos varias observaciones ante los organismos electorales. Se sigue trabajando la situación de hacer una guerra sucia de miedo con los maestros a quienes los obligan a hacer listas y les piden 10 votantes a cada maestro, también médicos que los obligan a votar por Del Mazo”, señaló.

Añadió que quien se encargará de dicha petición es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte.