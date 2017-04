Daño similar al de Venezuela si AMLO gana 2018: Ochoa Reza

Cd. de México.-

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que tras evidenciarse que Morena y su líder Andrés Manuel López Obrador operan como “una red delictiva” aún desde la oposición, se debe atajar que llegue a la Presidencia pues el daño sería similar al que vive hoy Venezuela.

“Si así actúan desde la oposición, imaginemos el daño que harían a México desde el gobierno, por eso se debe prevenir caer con Morena en la oscura caverna del populismo que ya vive el pueblo hermano de Venezuela”, aseveró.

En entrevista, insistió en que tras los videoescándalos –dados a conocer por EL UNIVERSAL- que mostraron a la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, en recaudación de recursos presuntamente para Morena, y con la aceptación de Delfina Gómez, candidata al gobierno mexiquense, de que como alcaldesa de Texcoco retuvo parte del salario de trabajadores, la corrupción quedó confirmada.

En cambio, de los casos y denuncias de corrupción que enfrenta el PRI, particularmente el del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien ese partido expulsó el pasado miércoles por aceptar la postulación del Partido Joven a diputado local, Ochoa Reza declinó pronunciarse y dio por concluido el caso.

El priísta insistió en que México debe de cambiar “y los actos de corrupción de cualquier partido no se deben de permitir, sino investigar y sancionar y también a las personas que son los eslabones de corrupción”.

-¿Cómo va a proceder el PRI en el juicio político que propone Morena a la diputada Cadena?

-Durante muchos años los mexicanos se preguntaron de qué vive Andrés Manuel López Obrador y hoy a través de los videoescándalos la respuesta es clara. La verdadera mafia del poder es Morena, es una red delictiva con múltiples eslabones y exigimos que las autoridades investiguen, deslinden responsabilidades y establezcan los castigos que correspondan a López Obrador y sus corruptos.

La historia se repite, los sobornos, los paquetes de dinero, las ligas, las bolsitas, son el actuar de todos los días de López Obrador, de Morena y de su camarilla.

Están los casos de René Bejarano, Gustavo Ponce, Carlos Imaz, Luis Costa Bonino…además audios revelan que López Obrador y Morena recibían recursos provenientes de Javier Duarte de Veracruz y ahora no uno, sino dos videos de Cadena que recibe dinero que guarda en bolsitas. Esto demuestra un patrón de conducta que debe ser investigado y sancionado.

México debe de cambiar y los actos de corrupción de cualquier partido no se deben de permitir, sino investigar y sancionar y también a las personas que son los eslabones de corrupción.

-¿Cómo va a actuar el PRI en términos de fiscalización y electorales en torno al caso de Eva Cadena?

-El PRI está preparando las solicitudes correspondientes ante las autoridades, todos sabemos que hay elementos en estas conductas delictivas que se persiguen de oficio, sin embargo estamos preparando la documentación necesaria para presentar una denuncia para que se investiguen estos actos.

-¿De comprobarse podría llegar a perder el registro como partido?

-Las autoridades electorales y en materia penal deben analizar los mecanismos de operación de esta red delictiva que es Morena.

-Las sanciones por recibir recursos de personas morales, recibirlos fuera del circuito financiero, incluso el rebasar el tope de aportaciones de militantes y simpatizantes son laxas, entonces ¿Pagando una multa bien podría librarla?

-De ninguna manera, todas las penalidades que establecen las leyes deben estar sobre la mesa porque exigimos que estas conductas delictivas no queden impunes. Y durante años ha habido el cuestionamiento de qué vive López Obrador. Él ha declarado bajo protesta de decir verdad en su declaración 3 de 3 que no cuenta con tarjeta de crédito, de cheques, de débito, que no tiene ingresos y ahora todos los mexicanos podemos saber por qué: viven de fajos de dinero en efectivo que se le entregan en ligas y en bolsitas y que son una ofensa para todos los mexicanos que se esfuerzan.

En el Estado de México, Delfina Gómez, vandidata de Morena al gobierno estatal, reconoció que retuvo recursos de los asalariados del municipio cuando era presidenta municipal de Texcoco y se destinaron a una agrupación del cacique Higinio Martínez, uno de sus jefes políticos, el otro es López Obrador y los tres son un triángulo de corrupción.

La corrupción se expresa en Veracruz, en la ciudad de México y en el estado de México y no bastan las respuestas cínicas, los malos chistes y la victimización, López Obrador debe hacerse responsable de sus actos. Ante todos los mexicanos dijo que si se le comprobaba un acto de corrupción dejaría la política.

-¿Insiste en que se retire de la política?

-Que cumpla su palabra, que se retire de la presidencia de Morena hasta que se realicen investigaciones.

¿Cómo va a actuar el PRI en el caso del desafuero de Cadena?

La red delictiva de Morena es una vergüenza, si así actúan desde la oposición, imaginemos el daño que harían a México desde el gobierno, por eso se debe prevenir caer con Morena en la oscura caverna del populismo que ya vive el pueblo hermano de Venezuela.