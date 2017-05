CROM pide poner candados al outsourcing

Cd. de México.-

Es necesario establecer “candados grandes” al outsourcing puesto que no sólo ponen en riesgo las prestaciones de los trabajadores sino también a las Instituciones de Seguridad Social al no realizar las aportaciones necesarias, advirtió Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

Al participar en la LXV Convención Nacional Ordinaria de la CROM, González Guzmán pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) regular esta figura, la cual calificó de “negativa” dado que con frecuencia no le ofrece ningún tipo de seguridad social a los trabajadores ni realiza las aportaciones al Infonavit.

“Aunque exista la figura del outsourcing es necesario ponerle candados al outsourcing que no quiere pagar seguridad social, que no quiere dar vivienda para los trabajadores o al que no quiere dar el pago de utilidades de las empresas. Este outsourcing va a afectar inclusive a las instituciones de seguridad social al no hacer las aportaciones para que esos trabajadores en un futuro puedan tener una vivienda y una seguridad social”, enfatizó.

Ante el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, el dirigente de la CROM le pidió al funcionario federal establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda para analizar el impuesto sobre productos del trabajo, puesto que puede generar en las empresas baja productividad, ya que los trabajadores no van a querer trabajar horas extras si no se ven reflejadas en sus ingresos.

“Le pedimos poder sentarse con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para que en el impuesto sobre productos del trabajo no nos impacte en el tiempo extraordinario porque cuando los trabajadores por necesidades de producción tienen que trabajar horas extras lamentablemente entran las tablas y afectan fuertemente el ingreso del trabajador esto puede generar inclusive que las empresas se vuelvan improductivas”, dijo.

Reconoció que aunque han habido avances importantes en materia laboral como la desvinculación del salario mínimo y el incremento de los créditos del Infonavir, destacó que aún faltan muchos retos para hacer que los trabajadores tengan mejores salarios y condiciones de vida.