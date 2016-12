Alza a la gasolina, responsabilidad del PRI-PAN: diputado

Morelia, Mich.-

El incremento a los precios de la gasolina e hidrocarburos en general es producto de las políticas equivocadas de los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que hoy instrumenta el secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, que también lo fue con Felipe Calderón Hinojosa (José Antonio Meade), aseveró el diputado federal Fidel Calderón Torreblanca.

El legislador michoacano por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que mientras el gobierno no invierta en Petróleos Mexicanos (Pemex), los precios seguirán a la alza.

Mediante comunicado, Calderón Torreblanca, remarcó que la Secretaría de Hacienda miente al minimizar los incrementos, no obstante que México es un país petrolero donde el precio de la gasolina es muy elevado.

“En Estados Unidos por ejemplo, con el salario mínimo de un día se pueden comprar 86.6 litros de gasolina, en Japón 45.3, en Costa Rica 17.7, en Argentina 15.3, en Chile 11.4, en Colombia 11, en Brasil 7.8, en Rusia 6.9 y en México 5 litros”, cita el boletín del también ex secretario de gobierno de Michoacán.

En el documento, Fidel Calderón señaló que no hay solución a corto plazo, pero en 2018 los mexicanos, mediante el voto, pueden cambiar la política económica para darle a nuestro país un Proyecto Alternativo de Nación.

”Dicen que en unos meses con la liberación del precio de la gasolina podría bajar su costo, lo cual dudo, pero en el supuesto que eso ocurriera, sería unos cuantos centavos que en nada se comparan con el aumento del casi 20% que se está presentando”, consideró.

Sobre el sentido de su voto en la Ley de Ingresos de 2017, afirmó que lo hizo en contra, porque en un artículo transitorio se otorgaba la liberación a los precios y, “sólo fuimos 8 diputados -de 60- del PRD que votamos en contra en lo general y en lo particular, y yo el único michoacano con ellos. El resto de los diputados del PRD lo votaron en contra en lo particular lo cual considero que no fue lo suficientemente claro”.

Sostuvo que el gobierno federal debe invertir más en Pemex y sus refinerías, porque las únicas seis existentes no han recibido apoyo y en 30 años tampoco se han construido otras.

“Es necesario darle un trato justo a Pemex, actualmente se le castiga con impuestos del 60% a la producción mientras que a las empresas privadas se les están dando todas las facilidades y para ilustrar ahí está el hecho de que las nuevas empresas podrán deducir impuestos por exploración durante 15 años mientras que a Pemex no se le apoya lo cual es una clara competencia desleal”, acotó Fidel Calderón.