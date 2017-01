Trump amenaza a Toyota si construye planta en México

Ciudad de México.-

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amagó hoy jueves a la empresa automotriz Toyota Motor con cobrarle “un gran impuesto” si construye fábricas en México.

La empresa automotriz hoy señaló que no tiene planeados “cambios inmediatos” y que esperará a ver las políticas que implementará el republicano una vez asuma la presidencia el próximo 20 de enero.

“Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja, México, para armar autos Corolla para EU. No pasará! Construye plantas en EU o paga un enorme impuesto por cruzar la frontera”, escribió el magnate neoyorquino quien hace unos días amenazo de una forma similar a General Motors a quien advirtió que podría quedar sujeta a impuestos por sus autos fabricados en México y comercializados en el mercado estadounidense.

La presión se intensificó esta semana cuando Ford Motor Co descartó invertir mil 600 millones de dólares en la construcción de una planta de ensamblaje en San Luis Potosí, luego de que Trump se refiriera con dureza al proyecto.

Los presidentes de Toyota y Honda dijeron el jueves que no tienen planes inmediatos para reducir su producción de autos en México, ya que prefieren esperar hasta después de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos este mes antes de decidir si implementarán cambios.

“Consideraremos nuestras opciones cuando veamos qué políticas adoptará el nuevo presidente”, dijo el jueves el jefe de Toyota Motor Corp, Akio Toyoda, durante un evento de la industria en Tokio, al ser consultado sobre si la compañía contempla cambios para la planta que está construyendo en México.

“Producimos autos en México para mercados que incluyen a Norteamérica y Europa y no tenemos planes inmediatos de cambiarlos”, sostuvo el presidente ejecutivo y presidente de Honda Motor Co Ltd, Takahiro Hachigo, en la misma reunión de automotrices.

Las automotrices que operan en EU han sido criticadas por Trump por producir autos en plantas de México a menores costos, lo que según dice resta empleos a los estadounidenses.