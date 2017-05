ONU crea canal dedicado a seguridad de periodistas

Cd. de México.-

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, anunció la creación de un canal de comunicación con organizaciones de defensa de la libertad de prensa destinado a incrementar la seguridad de los periodistas.

Dicho canal, que será directo y permanente, buscará una mejor coordinación de las instancias de la ONU en esta área.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que la decisión de Antonio Guterres tiene lugar en un momento en que la situación es muy peligrosa para los periodistas en numerosos países.

Detalló que tal iniciativa fue tomada después de que Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ) y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA) se entrevistaran con el secretario General de la ONU, en febrero pasado.

En esa ocasión estas organizaciones se expresaron en nombre de una coalición internacional que trabaja a favor de la seguridad de los periodistas.

RSF y otros miembros de la coalición #ProtectJournalists definirán un procedimiento para recabar información en caso de emergencia y comunicarla a la Secretaría General de Naciones Unidas. En las próximas semanas RSF realizará una consulta con las organizaciones de defensa de la prensa que actúan a escala internacional y local, a fin de establecer cuál es el mejor método para dar a conocer este tipo de situaciones al Secretario General lo más rápido posible.

Desde que se adoptó el Plan de Acción de las Naciones Unidas, en 2012, han sido asesinados en el mundo 508 periodistas y personas que trabajan con periodistas, según datos de RSF. En la mayoría de los casos la impunidad sigue siendo la norma. En los últimos diez años sólo se ha hecho justicia en 3% de los casos de asesinato de periodistas, según estudios del CPJ.