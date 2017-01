¿Un meteorito caerá en mayo?

Cd. de México.-

Nuestra actual generación comprobará las predicciones o profecías que tanto nos han atormentado y que hablan de un fin del mundo, para el mes de mayo.

En esa fecha, dicen, caerá un asteroide que producirá una gran catástrofe en nuestro mundo; esto fue dado a conocer por el reconocido cazaovni de Milán, Italia, Antonio Urzi, quien recientemente se ha destapado en el programa de internet #EnVivo.

Dicho programa se transmite desde la Ciudad de México y en él habló por primera vez de sus contactos con seres extraterrestres.

“Me hablaron de un asteroide que caerá en mayo de 2017, que cambiará todas las cosas en el mundo. Me gustaría que esto no fuera realidad, que no se manifestará, es un mensaje que no me gusta. Lo he visto en una pantalla de tres por seis metros, vi esa luz enorme que se produce al momento del impacto. Espero que sea un error mío”.

Urzi al ser cuestionado sobre este mensaje aseguró que son seres grises de cabeza grande, ojos grandes de color negro, quienes le han proporcionado esta información o advertencia.

“Es la primera vez que me dan una fecha”.

Antonio mencionó también que le han dado otros hechos importantes que han sido catastróficos tanto en Europa como en el Medio Oriente.

Al cuestionarlo de qué harán estas entidades: “Nos van a ayudar con una gran evacuación mundial. Ellos me han dejado ver una estructura voladora de unos cuatro o cinco kilómetros a donde se llevarán a las personas, las buscarán por ciertas características especiales que tienen en su ADN”.

Urzi es diseñador de moda y en los últimos años ha vestido a Lady Gaga, Beyoncé, Britney Spears: antes trabajó para Giorgio Armani y Gianni Versace.