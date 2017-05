Melania rechaza a Trump durante gira por Israel (VIDEOS)

Israel.-

En redes sociales circula un video donde se ve a la pareja presidencial de Estados Unidos protagonizar un momento incómodo frente a diplomáticos de Israel. El hecho sucedió luego de que Donald y Melania descendieran del Air Force One en Tel Avi, Israel, con motivo de la gira del magnate en la región.

En las imágenes, que fueron difundidas por un medio israelí, se ve al mandatario estadounidense que camina a un lado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahú, y junto a su esposa Melania Trump. Luego de descender de la aeronave, Donald Trump extiende su brazo hacia atrás para tomar de la mano a Melania, a lo que esta responde con un gesto de rechazo.

Hasta la tarde de este lunes, el video con la leyenda “Bueno esto es embarazoso…” (Well this is embarassing…) ya tiene más de 29 mil retweets y 45 mil Me gusta en el perfil de Twitter del portal de noticias Haaretz.com. La pareja presidencial ya ha protagonizado momentos que han sido objeto de críticas e incluso en los que se pone en duda el estado de su relación sentimental.

En febrero pasado circuló en redes un video de un supuesto “desaire” de Donald a su esposa. Aquel hecho ocurrió cuando Melania Trump fue a recibir a su esposo a la escalinata del avión presidencial en el aeropuerto de West Palm Beach. Al comenzar a caminar juntos, el mandatario estadounidense tomó de la mano a la primera dama, la soltó para dar un par de aplausos y ella le volvió a tomar la mano, pero él le dio dos palmadas y la volvió a soltar.

Antes de ello, también se había captado en video la “sonrisa forzada” que dedicó Melania a Trump durante su toma de posesión el 20 de enero de 2017. El clip muestra al magnate darse vuelta para decir algo a su familia y allegados. Melania sonríe entonces de oreja a oreja y asiente con la cabeza. Segundos después, el magnate vuelve a darle la espalda y es cuando la sonrisa de su esposa desaparece por completo e incluso da paso a un gesto de aparente molestia o resignación.