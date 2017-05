Gatito rescatado por ciclista le agradece a ‘besos’ (VIDEO)

Un gatito rescatado fue muy agradecido con su salvador demostrándoselo con besos mientras el ciclista lo llevaba en su camiseta.

Brasil.-

Viitor Fonseca, un ciclista brasileño, realizaba su rutina y en el camino se encontró a un pequeño gatito abandonado en la calle y al ver que no podía valerse por sí mismo no dudo en rescatarlo.

El ciclista tomó al gatito pero no tenía donde ponerlo, por lo que Viitor metió al animalito en su camiseta para continuar su camino.

La cámara de Viitor captó el recorrido que hizo con el gatito rescatado de más de 10 kilómetros hasta su casa.

Pero lo que más llamó la atención en el video compartido por el ciclista fue que el gatito rescatado le dio a su salvador unos cuantos besos en el cuello y la barbilla, mientras iban en camino.

Viitor compartió en Facebook: “He salvado una pequeña vida hoy. Me alegro de haberle gustado y que no me rasguñara, todo lo que hizo fue jugar”.

Al compartir este video en su perfil de Facebook rápidamente se viralizó por el cariño que el animalito mostró a su rescatista.

Con información de notasdemascotas.com