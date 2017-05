Congresista solicita juicio político contra el presidente Trump

Washington, EU.-

El demócrata Al Green se convirtió en el primer congresista que de forma explícita solicita un juicio político (impeachment) contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegando que el despido del director del FBI, James Comey, por las investigaciones sobre los lazos del magnate con Rusia podría suponer “obstrucción” de la justicia y, por tanto, un cargo enjuiciable.

“El acto [para iniciar el impeachment] es obstrucción de una investigación sobre los lazos del presidente con la influencia rusa en su elección presidencial”, explicó en un comunicado, recordando la confesión del magnate en la que “reconoció que había considerado la investigación [sobre Rusia]” cuando echó a Comey”.

El representante por Texas añadió a su argumento el tuit en el que advertía al ex director del FBI de que “mejor no hubiera grabaciones” de sus conversaciones. “Esos actos, cuando se combinan, equivalen a intimidación y obstrucción”, concluyó Green.

“Ha cometido un acto impugnable y deberían presentarse cargos”, sentenció el representante. Agregó que su denuncia no significa que el presidente haya cometido un delito y que, de hecho, no le corresponde a él hacerle el juicio. Sólo tiene por objetivo poner sobre la mesa acciones de Trump sobre las que hay dudas, ya que no es la Cámara de Representantes la que hace el juicio político, sino el Senado.

Será precisamente la Cámara Alta del Congreso la que el jueves recibirá en sesión extraordinaria a puerta cerrada al vicefiscal general, Rod Rosenstein, para informar a los senadores sobre la destitución de Comey. La líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, exigió que el funcionario acuda también ante el Capitolio.

En tanto, la Casa Blanca busca al sustituto de Comey. El fiscal general, Jeff Sessions, entrevistó al menos a ocho candidatos y Trump aseguró este lunes que se tomará una decisión “muy rápido”.