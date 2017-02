Captan a Ivanka Trump cautivada por el ‘efecto Trudeau’

Cd. de México.-

Las miradas que Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dedicaba al primer ministro de Canadá Justin Trudeau, no pasaron desapercibidas luego de una reunión con mujeres empresarias en Washington.

El pasado lunes 13 de febrero, el presidente Trump se reunió con Trudeau para abordar cuestiones comerciales y sobre la situación de las mujeres trabajadoras.

Luego de una reunión en privado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, ambos mandatarios asistieron a una mesa redonda con empresarias para hablar de la situación de las mujeres “en la fuerza laboral”; en dicha reunión se encontraba la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump.

Las fotografías del evento evidenciaron a la hija del mandatario estadounidense quien miraba al mandatario de Canadá con admiración, incluso de dedicaba sonrisas.

Internet no tardó en reaccionar y culpan de esto al “efecto Trudeau” del primer ministro canadiense.

Se trata de la manera en que las personas lo miran cuando está cerca de ellas, incluso en Twitter señalan a varias personalidades, hombres y mujeres, que no se pueden resistir al efecto del primer ministra canadiense, como Emma Watson y hasta la misma Catalina, duquesa de Cambridge.

Ivanka Trump publicó en internet una foto de sí misma sentada detrás del escritorio en la Oficina Oval mientras su padre, el presidente Donald Trump, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau están de pie a ambos lados.

Los partidarios de Trump la elogiaron en las redes sociales, pero otros la criticaron, aseverando que ella no había hecho nada para merecer esa posición.