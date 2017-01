Atentado en Turquía deja 35 muertos; México expresa su repudio

Cd. de México.-

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), repudió el atentado perpetrado en el restaurante Reina en Estambul, Turquía, durante los festejos del Año Nuevo que ocasionó la muerte de 35 personas y decenas de heridos.

México expresó su total rechazo a actos de violencia contra la población civil y transmitió sus condolencias y solidaridad al pueblo y al Gobierno de Turquía, así como a los familiares de las víctimas.

Funcionarios del Consulado de México en Estambul establecieron contacto con las autoridades locales y de manera preliminar no se había reportado que hubiese algún ciudadano mexicano entre las víctimas.

#BREAKING: CCTV of the 1st seconds in Istanbul night club terror attack; At least 35 killed pic.twitter.com/IzgetTT11U

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 1 de enero de 2017