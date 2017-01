Una renovada Khloé Kardashian llega a la televisión

Cd. de México.-

El estilo de vida de las hermanas Kardashian (Kim, Khloé y Kourtney) tiene más likes que cualquier otra cosa en las redes sociales. Sus peleas, sus excesos, sus controversias y hasta su lado tierno contabilizan un gran número de interacciones en la red. A través de fotografías y videos las Kardashian han hecho al mundo participes y testigos de su modo de vida, tanto así que Khloé decidió que era momento de usar las redes sociales en algo más positivo.

Después de su divorcio de Lamar Odom, Khloé decidió cambiar su forma de vivir y ser más saludable. “Estaba atravesando algo que para mí era muy difícil, y era que siempre recurría a un estilo de vida nocivo, comiendo de más y bebiendo de más, y no tenía una buena válvula de escape. Entonces decidí cambiar esa manera de actuar e ir al gimnasio como terapia y para encontrar claridad mental, y fue genial”, dice.

De esta manera, comenzó a compartir en sus redes su llegada al gimnasio y la forma en la que su cuerpo y forma de ver las cosas cambiaba: “Siento que fui bendecida con una plataforma… en realidad, todos fuimos bendecidos con una plataforma, ya sean 40 o 40 millones de personas, y debemos usarla de una manera positiva. Sé que Instagram y las redes sociales se volvieron muy superficiales y quisiera comenzar a cambiar eso y a ayudar a la gente a que se transforme de adentro hacia afuera”, dice.

Con el programa “Revenge Body”, que se estrenará el martes 14 de febrero a través de E!, la menor de las Kardashian mostrará el cambio que vivió no sólo ella, sino las personas que encontró en el camino.

“A raíz de Twitter se me ocurrió la idea: Bueno, obviamente no soy la única que está atravesando una situación así y luchando, y no soy la única que se perdió y encontró el rumbo. Me encantaría darle coraje y fuerza a la gente para que pueda encontrar el camino, y lo genial de esto es que no está relacionado solamente con las separaciones, no es algo superficial. Tengo una persona que vio a su padre ahogarse frente a sus ojos; tengo a alguien que fue violada y luego de esa experiencia traumática aumentó de peso; tengo gente que fue maltratada en la escuela secundaria y otros que están pasando por un divorcio”, agregó.

Esta oportunidad incluso mejoró su relación con sus hermanas, quienes poco a poco comenzaron a compartir su gusto por hacer ejercicio y seguir manteniendo la figura que tanto atrae a los reflectores.

“Hacer gimnasia con mis hermanas fue lo mejor de todo. Creo que es muy importante tener un sistema de apoyo y fue muy gracioso. Antes jamás hubiera pensado que Kourtney podría ser tan fantástica en el gimnasio. Ella es diminuta y uno puede imaginarse que es débil y enclenque, pero en el gimnasio es increíble. Es muy divertido entrenar con ella”.