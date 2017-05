Revelan primera foto de Amber Heard como ‘Mera’ en ‘Aquaman’

Ciudad de México.-

Se reveló la primera fotografía de la película “Aquaman”, en la que aparece la actriz Amber Heard caracterizada como “Mera”.

Ya Amber Heard había compartido en redes sociales una foto previa, en la que aparece sentada sosteniendo el cómic de “Aquaman”.

La esperada cinta está dirigida por el cineasta James Wan y llegará a la pantalla grande en 2018.

Lady MERA swept in from the sea. First day with the exquisite Amber Heard. (Shot by the talented @jasinboland ) pic.twitter.com/FWQANu0S12

— James Wan (@creepypuppet) 18 de mayo de 2017