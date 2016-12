niurka-se-reconcilia-con-televisa-y-osorio

Cd. de México.-

La última vez que Niurka Marcos había estado en Televisa fue en 2008. En aquella ocasión la vedette hacía un papel pequeño en la telenovela de Salvador Mejía, “Fuego en la sangre”.

Tres años después ingresó a las filas de TV Azteca para ser parte de la telenovela “Emperatriz” y de ahí se entregó a la televisora del Ajusco para participar en programas.

Ocho años después Niurka Marcos regresa a Televisa para ser la protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio. Según la cubana nadie más podría haberlo logrado, ya que considera al productor su coach y sabe que es la persona que mejor la conoce.

“No sólo significa el regreso de Niurka Marcos a Televisa en una de sus producciones sino que vamos a tener la oportunidad de conocernos, el Juan de hoy y la Niurka de hoy, después de 14 años. Creo que nos vamos a dar la oportunidad de conocer a los seres humanos que somos ahora, porque después de 14 años se cambia en muchos aspectos: las emociones, la madurez que la vida nos da por los golpes, por las equivocaciones, por los errores, pero también por todos los logros y los éxitos”, dice la actriz en exclusiva para EL UNIVERSAL.

Caminando por los pasillos de la televisora de San Ángel, la también cantante recuerda lo que vivió en ellos desde 1998 en la telenovela “Vivo por Elena” y reconoce lo que ha extrañado de la empresa después de tantos años.

“Yo hice muchos amigos estando en Televisa. Personas que sigue siendo mis amigos, y que cuando se enteraron, me dijeron: te queremos ver, ya te imaginamos entrando por las instalaciones de Televisa como Pedro en su casa, ya tenemos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros”, dice.

Según la cubana se siente muy comprometida con su regreso al canal y sobre todo con Juan Osorio, con quien dice tiene una mejor relación.

“Hace tres años que Juan colocó a Emilio, mi bebé, en la telenovela y lo que nos sorprendió a todos, tanto a su papá como a mí, fue la recepción del público y eso hizo que entre nosotros, entre Juan y yo, surgiera una complicidad maravillosa”, comenta.

De esta forma, no se siente intimidada por la cuestión de que protagonizará la telenovela “Mi marido y su familia”, que comenzará grabaciones en marzo, por el contrario, dice que tiene la madurez para enfrentarlo.

“No porque sea una loba vieja no va a significar un reto. Siempre he dicho que en nuestra industria nunca se termina de aprender, entonces a mí me toca enfrentar este reto”, explica.

Además, reitera que, ir de la mano de Juan Osorio le hace sentirse más confiada, puesto que ha comprobado su éxito y su habilidad para hacer de sus producciones el gusto del público.

Desde 1984, Juan Osorio está inmerso en la producción de telenovelas, sin embargo, fue con “El padre Gallo” con la que se estrenó como productor ejecutivo. Casi 15 años después, le dio su primera oportunidad en Televisa a la bailarina y actriz cubana.

En aquel entonces la pareja sostenía una relación sentimental. Fue en 2003 cuando se separaron, mientras grababan la telenovela “Velo de novia”.

Tres años después, Marcos estaría en la producción de Rosy Ocampo dentro de “La fea más bella”.

A sus 49 años de edad, Niurka dice que está lista para hacer la competencia a otras actrices como Angelique Boyer, Esmeralda Pimentel, Livia Brito, Ariadne Díaz, quienes se han convertido en las actrices favoritas de los productores de Televisa. “Soy una bella mujer madura. Soy muy irreverente”.

Para la telenovela, que está basada en una historia coreana, Niurka será congruente con su tiempo y con la madurez que ha adquirido con el paso de los años.

“Es el protagónico de una mujer madura, bella, guerrera de la vida, de esas de hoy, de las que no nos dejamos, de las que somos emprendedoras. Niurka Marcos ha significado para muchas mujeres de hoy el reflejo de algo de lo que me gusta o de lo que no me gusta y han encontrado en mis actitudes, en mis espontaneidades, muchas respuestas. En esta historia vamos a contar las vivencias de una guerrera. Yo creo que el público femenino se lo merece”, asegura.

Además de estar inmiscuida en las grabaciones del nuevo programa se hará espacio para ser parte del regreso de “Aventurera” a los escenarios teatrales.

“Sé que no habrá problema, porque las dos cosas las produce Juan Osorio, así que será más fácil acomodar las fechas y encontrarle espacio a todo, por eso también estoy muy emocionada”, comenta.

El año 2017 se ve prometedor para la cubana… Inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser día 28 en nadie debes confiar.