‘Ni tú ni nadie’ manipulará risas en el cine

Cd. de México.-

Andrés Almedia y Adriana Louvier, Anabel Ferreira y Sofía Niño de Rivera, además de la niña Mía Rubín Legarreta, están listos para arrancar este mes el rodaje de “Ni tu ni nadie”.

Esta comedia dirigida por Gabriel Guzmán habla sobre un actor desempleado y quien al enterarse que su ex esposa va a contraer matrimonio y llevarse a la hija de ambos, comienza a manipular a todos.

“¡Es completa ficción!”, ríe el director regiomontano al preguntarle si conoce casos así. “Es una comedia completamente hecha para hacer reír, nada parecido a ninguna realidad que conozca”, agrega.

“Ni tú ni nadie” es la segunda película de Guzmán, luego de “Hecho en China”, que formó parte del proyecto de largometrajes para Canal 22 y que tuvo exhibiciones en festivales como el de Monterrey, donde cosechó críticas favorables del público.

Por seis semanas filmará en la Ciudad de México, contando con el apoyo del Eficine, que permite a empresas destinar el 10% de su Impuesto Sobre la Renta a la producción de cine nacional. El guion comenzó a escribirse en 2009 y fue hasta hace dos años que quedó terminado.

“El elenco que se ha reunido es fantástico, hemos platicado mucho con todos, viendo los personajes, para llegar listos al set”, dice García.

¿La mala? La standupera Sofía Niño de Rivera será la mánager de actores que no cumple con su trabajo y ella está feliz. “Se supone que debo conseguirle trabajo al personaje de Andrés y no es así”, dice Sofía a EL UNIVERSAL, del otro lado de la línea telefónica.

“Al final no estudié actuación y mi carrera no ha sido de actriz, sino en el stand up y creo es un salto natural de los mediantes”, considera.

Este es el tercer trabajo de Niño de Rivera como actriz, luego de aparecer en la serie “Club de cuervos” como la mejor amiga del personaje de Mariana Treviño. En 2018 espera el lanzamiento de “Sin filtro”, donde también es amistad de la protagonista Fernanda Castillo.

“El standup ayuda mucho a la improvisación y aquí habrá mucha”, señala la joven. “Ni tu ni nadie” cuenta en su elenco, también, con Ricardo O’ Farrill (de la serie “Sigue la risa”) y con Jan Cornet (“La piel que habito”).