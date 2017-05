México debería dar más la cara contra Trump: Joaquín Sabina

Foto: www.20minutos.es

Ciudad de México.-

El cantautor español Joaquín Sabina subrayó que la postura de los mexicanos debe ser más fuerte ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “A mí me parece inconcebible que ustedes aguantaran que cuando más estaba hablando del muro, y cuando todavía no había ganado las elecciones, su Presidente, ese señor tan bien peinado, lo invitara. Eso es casi peor que cuando me invitó a mí”, expresó.

En conferencia de prensa, Sabina se mostró emocionado y alegre de que la Ciudad de México sea el punto de salida de esta gira. También fijó su postura sobre el muro fronterizo que planea la administración de Donald Trump.

“No he hablado con gente para saber cuánto ha cambiado (la situación). Sí tengo una opinión clara y precisa sobre el muro, mi opinión es ¡que se lo metan por el culo!”, expresó el intérprete.

“No creo que estemos mejor, yo estoy más asustado que nunca y creo que aquí en México ustedes deberían dar infinitamente más la cara contra Trump”, dijo, cuestionado sobre su perspectiva de la situación actual de México y el país vecino.

Sabina iniciará su gira en el Auditorio Nacional este domingo 14 de mayo, misma que lo llevará a recorrer varios escenarios de España y otros lugares de Europa. El cantante afirmó que está dispuesto a dejarlo todo en el escenario.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que se reuniera con el presidente de México para comer, como lo hiciera años atrás con Felipe Calderón, bromeó: “Que uno cometa un error no quiere decir que tenga que repetirlo”.

Respecto a trabajar en la producción de su disco más reciente “Lo Niego Todo”, el compositor alabó el trabajo de Leiva, cantante español que fungió como productor para este material y de quien subrayó la frescura que le dio a todo el proceso.

“Para mí ha sido casi milagroso, considero que uno de los motivos por los que no había grabado más discos es porque estaba más dedicado a escribir, pero quería cambiar de clima. Así lo hice con Leiva: en un mes se vino a una casita y escribimos como hacía 15 años que no lo hacía, con mucha pasión, con mucha intensidad”.

Pese a los problemas de salud que lo han afectado en el pasado, como el infarto cerebral que sufrió hace 17 años que lo llevó a vivir una depresión, el cantautor afirmó que eso es cuestión del pasado y que pretende enfocarse en el presente. La edad, dijo, no es un problema, pero sí el paso del tiempo, ya que aunque tenga ganas de seguir haciendo giras y componiendo, la suma de los años es inevitable.

Amable, bromista y bebiendo un par de vasos de cerveza sin alcohol, Sabina agradeció el cálido recibimiento y externó su amor a México. “Yo siempre quiero que mis letras tengan una carga poética. Yo creo que yo escribo mejor letras de canción que de poesía, son canciones, no poemas musicales”, declaró.

También aseveró que no le teme a la muerte, porque ama la vida, pero sí a la decrepitud.