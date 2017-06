Lucía Villalón cree que habría sido un error casarse con ‘Chicharito’

Ciudad de México.-

La periodista española Lucía Villalón considera que habría sido un error casarse con el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, como estaba previsto.

Villalón platicó con la revista “Woman” sobre su situación actual y también de la ruptura con el jugador, con quien ya estaba comprometida.

“La (pregunta) que yo me hago es cómo hemos llegado a esto… Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe”.

Acerca de su situación actual, Villalón explicó:

“No puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción”.

La semana pasada Villalón publicó en Instagram un mensaje para hablar de cerrar ciclos y agradecer a la gente que ha estado con ella.

También comentó que aprendió a querer “de otra manera”.