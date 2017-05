Las 10 formas de celebrar el ‘Día de Star Wars’

Monterrey, N.L.-

El Día de Star Wars es una tradición popular anual iniciada por los fans que Lucasfilm ha adoptado por completo, realzando el espíritu del fanatismo compartido con actividades solidarias, nuevos contenidos, fiestas y mucho más. Los mensajes de May the 4th be with you —el cual surge de la asociación fonética de la frase en inglés “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”).

Debajo les compartimos el material que tenemos disponible y las diez mejores maneras de celebrar el Día de Star Wars.

1- Cuéntale al mundo cuál es tu frase preferida de Rey o Jyn. Asegúrate de twittear a @StarWarsLATAM y cuéntanos cómo estás celebrando con el hashtag #StarWarsDay

2.- ¿Recuerdas el tatuaje con el símbolo de la Alianza Rebelde que querías hacerte? Hoy es el día.

3.- Vestirse de manera especial para ocasiones importantes es fundamental, y el 4 de mayo no es una excepción. Es completamente aceptable usar cualquier prenda, desde tu camiseta favorita de STAR WARS hasta el equipo completo de Stormtrooper (también puedes disfrazar a tu mascota. Especialmente, esperamos ver bulldogs vestidos de cazadores de recompensas).

4.- Organiza un maratón de películas de STAR WARS con amigos y familia. Pero ¿es mejor comenzar con las precuelas, la trilogía original o con Star Wars: El despertar de la fuerza? ¿Cuándo mirarías Rogue One: Una historia de Star Wars? ¿Mezclarías algunos episodios de Star Wars: La Guerra de los Clones y Star Wars Rebels? Es mejor que lo decidas antes de que lleguen los invitados o es posible que pierdas todo el día en un acalorado debate.

5.- ¿Te consideras un “gamer”? ¡Conéctate con tus amigos en Star Wars Battlefront o invítalos para un día clásico de juegos!

6.- A veces, las personas aprovechan las fiestas para viajar a lugares nuevos. ¿Por qué no ir a Disneyland o a Walt Disney World Resort y subir a la atracción Star Tours? Hay más de 50 posibilidades diferentes de misiones… cuántas atracciones puedes meter en un día en el parque?

7.- Como dijo Yoda: “Transmite lo que hayas aprendido”. Enséñale STAR WARS a un hermano menor, un familiar o un amigo.

8.- ¿Tienes algún juguete de STAR WARS que ya no necesites? Dónalo y haz que el 4 de mayo sea un día realmente memorable para los niños necesitados.

9.- ¿Ya usaste el lado oscuro de la fuerza en alguien? ¿Cómo planeas celebrar? Asegúrate de compartir tus fotos en las redes sociales mostrando tu lado más Vader y celebra con el hashtag #StarWarsDay en toda la galaxia.

10.- Brinda por la saga con la bebida temática de STAR WARS: leche azul, ¡como la que hacía la tía Beru! (Por suerte, a diferencia de la tía Beru, no eres dueño de los droides que el Imperio está buscando).