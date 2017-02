Lanzan adelantos de películas y series de tv durante Super Bowl

Cd. de México.-

La edición LI del Super Bowl no sólo trajo el sorprendente espectáculo de Lady Gaga en el medio tiempo, sino también mostró avances de producciones televisivas y cinematográficas.

Una de las series de las que se mostraron adelantos fue “Stranger Things”, 2da temporada. La historia fue un éxito en 2016. En ella se hicieron diversas referencias y homenajes a producciones como “E.T”. y “Under the Skin”.

De la serie de los hermanos Duffer para Netflix se mostró un video de 30 segundos que inicia con una discusión entre dos niños durante el desayuno, seguido de imágenes de lo que se podrá ver en la próxima temporada. Al final aparece la palabra “Halloween”.

En el evento deportivo también se presentaron adelantos de las producciones televisivas “The Handmaid’s Tale” y “Empire”.

En el campo de las producciones cinematográficas aparecieron adelantos de “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”, “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”,” Logan”, “Transformers: The Last Knight”, “The Fate of the Furious”, “Baywatch”, “Life, La cura siniestra” y “Ghost in the Shell”.

El adelanto de “Logan” no tiene demasiadas diferencias con los anteriores ni se centra en ningún personaje en específico.

En el adelanto de “Piratas del Caribe” dan más detalles de lo que será la próxima aventura del capitán “Jack Sparrow” y el regreso de “Will Turner”.