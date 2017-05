Kourtney Kardashian se muestra al desnudo

Ciudad de México.-

Kourtney Kardashian volvió a acaparar miradas gracias a una fotografía que publicó en Instagram.

Se trata de una imagen en la que luce su figura desnuda.

La imagen fue captada por Mike Rosenthal y en ésta se ve a Kourtney sentada de perfil.

Rosenthal ya había fotografiado sin ropa a Khloé, hermana de Kourtney.

mother nature Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 14 de May de 2017 a la(s) 7:57 PDT

Apenas hace unas semanas, Kourtney lució su trasero en una imagen tomada durante sus vacaciones.

La estrella de “realities” festejó su cumpleaños en México, acompañada por sus amigas y su hermana Kim.

En un capítulo reciente de “Keeping up with the Kardashians”, Scott Disick – ex pareja de Kourtney- dijo ser adicto al sexo.