Kate Moss posa desnuda en revista

Cd. de México.-

La modelo británica Kate Moss sorprendió al posar desnuda en la edición más reciente de la revista “w”.

Moss, de 43 años, fue fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggot para el número de marzo de la publicación, en cuya portada también aparecen Jessica Chastain, Taraji P. Henson, Donatella Versace y Jennifer Lopez.

En la fotografía que aparece al desnudo, Moss posa de frente, apenas cubriendo su zona íntima.

Usuarios en redes sociales comentaron que los senos de Moss parecían más grandes de lo habitual.

Además de la sesión fotográfica, Moss ofreció una entrevista a la publicación en la que habló de su puntualidad para el trabajo.

Recordó los inicios en el modelaje, luego de ser descubierta por Sarah Doukas en un aeropuerto de Nueva York.

“Desde el principio, los fotógrafos hicieron que me quitara la ropa, aunque a mí no me gusta mi cuerpo. Sólo tuve que sentirme cómoda estando desnuda”, dijo.