Juan Soler, el galán que se hartó que amar a princesas

Cd. de México.-

Por dos décadas, Juan Soler fue uno de esos galanes de sonrisa encantadora y semblante gallardo que conquistaba a la chica que moría por su amor en las telenovelas de Televisa.

El argentino recién cumplió 51 años y dice que los cambios que está viviendo la televisión están dejando atrás estás historias rosas para abrirse a temas más actuales.

“Siempre amé el género, amo profundamente el melodrama, pero se quedó en el tiempo, nadie tuvo el talento —ni de parte de los productores ni de los escritores— para hacer de un género tan agradecido y fantástico como lo es el melodrama algo moderno, algo actual… a mí me encantan las historias de amor, pero el melodrama tiene que cambiar, tiene que cambiar… ¡Basta ya de la muchachita que se enamora… basta!”, dice el ojiazul.

Después de tres años de no realizar una telenovela y de seis de haber salido de Televisa, el actor argentino explica que la apertura y los cambios en la industria televisiva nacional responden a errores que en su momento cometió la propia Televisa.

“Me siento una persona afortunada de vivir todo este cambio, de ser parte y de estar en esta faceta que le toca enfrentar a la televisión mexicana que estaba dormida, estaba muy atrasada respecto a otros países donde se hace televisión en español, su contenido estaba por los suelos.

“Y creo que esto se debía a los monopolios, Televisa y TV Azteca hicieron un mal trabajo con tanta censura, con tanto miedo que siempre le infligieron a los artistas, camarógrafos y directores, de: ‘si te vas a trabajar a la casa de enfrente, nunca más regresas’”.

“Esa dictadura creo que ya se acaba definitivamente y espero que no sea bla, bla, bla, nada más. Ahora que se la están pasando mal todos, espero que sea una apertura real que nos permita crecer”, agrega.

Con esta nueva libertad, el actor decide volver a la pantalla mexicana con la nueva versión de Nada personal, que produce TV Azteca y que estrena este lunes a las 21:00 horas, en donde es el protagonista.

“Disfruté de una exclusividad por más de 20 años, hoy no volvería, porque actualmente tienes la oportunidad de elegir el proyecto, de poder seguir desarrollándote, siempre voy a estar agradecido con Televisa”.

Más fuerte que el narco. Soler aplaude que TV Azteca haya traído a Joshua Mintz (productor de El Señor de los Cielos) como director de contenidos y así acceder a historias más modernas y de temáticas actuales.

Así es como la nueva versión de Nada personal, cuya producción original estuvo protagonizada por Ana Colchero, José Ángel Llamas, Demian Bichir, Rogelio Guerra y Anna Ciocchetti en 1996, hablará de temas como la trata de personas y así salir de la corriente de las narconovelas.

“No tiene nada que ver con una narcohistoria, esta es una que tiene muchos tintes. Hay mucha trata, algo de violencia, está lleno de pinceladas urbanas. Es más fuerte, la trata de blancas, tu mercancía es un ser humano, el gran problema que tenemos con la droga es que es ilegal. Pasó con la ley seca porque al principio hubo una matazón”, reflexiona.