Jennifer Lopez prefiere a Harry Styles

Cd. de México.-

De visita en el programa de Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez sorprendió al mostrar su gusto por el cantante Harry Styles, de One Direction.

La cantante participó en el concurso “¿A quién preferirías?” y J.Lo puso a Styles por encima de Nick Jonas, Zac Efron e incluso Brad Pitt.

A quienes sí preferiría por encima de Harry es a Lenny Kravitz y Leonardo DiCaprio.

Lopez también aprovechó su visita al programa para aclarar que no desea ser etiquetada como una mujer que sólo sale con hombres más jóvenes y que sólo Casper Smart ha sido su pareja más joven.

“Es acerca de la persona, de quién son, no tiene nada qué ver con la edad… es sólo si me siento atraída a ellos o no, atraída a su espíritu, su alma, su energía, lo que sea”.

De Drake, con quien se le vinculó hace semanas, dijo que grabaron una canción juntos, pero no sabe qué hará él con el tema.