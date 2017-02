Itatí Cantoral ya se probó la ropa de Silvia Pinal

Cd. de México.-

Esta semana Itatí Cantoral comenzó la preproducción de la serie sobre Silvia Pinal y aseguró ya se probó el vestuario original de la primera actriz, mismo que ocuparan en el proyecto biográfico, el cual adelantó, hablará de los amores de Pinal, entre ellos el que vivió a lado de Emilio Azcárraga Milmo.

A dos meses de que Itatí Cantoral comience a grabar la serie producida por Carla Estrada, la actriz afirmó que se siente nerviosa pero entusiasmada por dar vida a la primera actriz, aunque se siente confiada porque cuenta con la aprobación de Pinal.

“Estoy agradecida y orgullosa de interpretar a una persona tan grande como ella. Físicamente intentaremos parecernos a esa belleza de mujer y actoralmente me estoy preparando. He estado hablando con ella y está contenta de que yo lo haga, no se podría hacer este proyecto sin que ella estuviera de acuerdo con la actriz que la interpretará”, dijo.

Los amores de Pinal serán una pieza fundamental en la historia que comenzarán a filmar en abril y aunque aún no se dan a conocer quiénes serán los galanes del proyecto, Itatí afirmó que serán escogidos por Pinal.

“Aún no se quiénes van a ser mis galanes, pero Silvia me contó que será ella quien meta mano para elegirlos, que ni Carla (Estrada) tendrá injerencia en eso”, mencionó.

Pese a desconocer con quien compartirá cuadro lo que sí sabe la intérprete de “Soraya Montenegro” es que la serie hablará de las relaciones que la actriz de “Viridiana” tuvo con Arturo de Córdova, Rafael Banquells y hasta Emilio Azcárraga Milmo.

“En la serie se hablará de sus grandes decepciones amorosas, su gran amor por el señor Emilio Azcárraga Milmo, con quien tuvo una historia de amor maravillosa, también aparecerán el señor (Arturo) Córdova, con (Rafael) Banquells, con “Cantinflas”, Frida Kahlo, Diego Rivera, tantos y tantos artistas con los que ella ha tenido relación a lo largo de su vida”.

Con el tiempo de entrar al set más cerca, Cantoral detalló que han comenzado las pruebas de vestuario, el cual será casi en su totalidad propiedad de Pinal, sacado de su armario.

Aunque Itatí confesó que ha estado a dieta para tener una figura delgada y poder utilizar el vestuario de la primera actriz, confesó que hay vestidos que no le quedan.

“El vestuario que utilizaremos la mayoría es de Silvia y confieso que aunque ahora estoy muy delgada, cuando me probé algunos vestidos esta semana, como el que Silvia usó cuando la pintó Diego Rivera, tuvieron que ponérmelo entre cuatro personas. En esa época ella ya tenía a sus cuatro hijos, en verdad que la cintura que tenía era única, tenía una belleza de cuerpo”, explicó.