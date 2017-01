Fotos con Belinda confirman romance

Cd. de México.-

En noviembre pasado comenzaron a circular rumores de romance entre la cantante Belinda y el ilusionista Criss Angel, mismos que fueron confirmados semanas después por ellos mismos a través de las redes sociales.

Románticas dedicatorias a través de Twitter delataron el noviazgo que parece afianzarse con el tiempo.

Esta vez fue el mago estadounidense quien compartió la foto más romántica de la pareja, hasta hora. Aunque ya se les había visto posar como novios junto a personalidades como Kylie Jenner y Celine Dion, ahora Criss publicó una imagen en la que aparecen ellos solos en una cariñosa situación: “No soy nada sin ti, mi amor”, anotó el mago junto a la foto en blanco y negro.

Esta no es la primera declaración que deja a la vista lo enamorada que está la pareja, pues durante las celebraciones de Año Nuevo ambos expresaron públicamente agradecimiento por haberse conocido.

“De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas ”, posteó Belinda. “Happy New Year @belindapop Mi Amor! Your the love of my life!!! ”, añadió el mago.